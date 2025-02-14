Вирішив перевірити роботу ППО? Над Україною помітили "нахабний" літак із Москви (фото)
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Борт прямував до Єгипту
У небі над Україною продовжують фіксувати дивні пасажирські літаки. Цього разу йдеться про російський борт, який прямував до Єгипту.
Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Зазначається, що 8 лютого рейс NE603/NMA603, прямуючи з Росії, міг перетнути закритий повітряний простір.
За даними мапи польоту, зранку борт Airbus A320-214 нібито залетів на територію західних областей. Він пролетів майже над Львовом. Літак рейсу NE603/NMA603 о 9:48 вилетів з Москви та о 13:46 приземлився у єгипетському місті Хургада.
В середньому політ борту тривав майже 5 годин, за які він мав облетіти Україну, проте біля західних територій все ж, ймовірно, порушив закритий повітряний простір.
Зауважимо, що повітряний простір над Україною закрито з початку російського повномасштабного вторгнення. Проте, моніторингові сервіси регулярно фіксують політ пасажирських літаків над різними українськими областями.
Причин їх появи може бути декілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.
Раніше "Телеграф" розповідав, що два загадкові пасажирські літаки помітили над Україною. Вони нібито перетнули всю країну, пролетівши над Київською областю, Донбасом та Дніпром.