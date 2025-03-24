Кони, интересная наука и спортивный лагерь. Как в Одессе развлечь ребенка на весенних каникулах

Развлечения есть на любой вкус и возраст

Весенние каникулы 2025 года стартовали в Украине, для большинства школьников они продлятся с 24 по 30 марта. Недельный отдых имеют также учащиеся Одессы.

"Телеграф" собрал варианты, как можно развлечь детей на весенних каникулах в Одессе. Активности можно найти на разный вкус.

Весенний спортивный лагерь "Чемпион"

Проводится с 24 марта по 4 апреля для детей 7-16 лет. Лагерь будет работать с понедельника по пятницу с 09:30 до 17:00.

Каждый день в лагере детям обеспечат насыщенную программу. Она объединит спорт, творчество и развивающие игры. В программе, кроме спорта, английский и испанский, творческие мастер-классы, казацкие развлечения.

Какие активности ждут участников лагеря:

футбол, баскетбол, волейбол, подвижные игры и эстафеты

спортивные челенджи на скорость, силу, выносливость и смекалку

танцевальные флешмобы и боевые искусства – от тхэквондо до боевого гопака

командные игры, которые помогут найти новых друзей и научиться работать в группе

SkyPark – самый большой детский батутный парк

SkyPark предлагает батутные зоны, тарзанку, пинг-понг, аэрохоккей, виртуальную реальность и спортивные испытания – каждый ребенок найдет занятие по душе. Невероятные эмоции гарантированы. Парк проводит акцию к весенним каникулам – скидку на входной билет для школьников с 24 по 26 марта.

Конный клуб "Богнатово"

Детям 7-16 лет, которые любят лошадей и интересуются верховой ездой, предлагают провести весенние каникулы в конном клубе "Богнатово" в 50 км от Одессы по Киевской трассе. Даты – 24-28 марта.

В программе:

ежедневные тренировки по верховой езде

уход за лошадьми и знакомство с их миром

квесты, игры, творческие мастер-классы

свежий воздух, природа и незабываемые эмоции

Музей науки

Расположенный по адресу Аркадийская аллея, 1, музей предлагает школьникам на весенние каникулы погрузиться в интересный мир физики и химии. После этого они будут уверены, что эти науки увлекательны и совсем не скучны. На весенние каникулы музей подготовил веселые эксперименты и шоу для компании друзей.

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