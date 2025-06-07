Одеський "розвод": турист розповів, скільки коштує "безкоштовна" екскурсія Дерибасівською (відео)

Частина одеситів обурена тим, що такі випадки відбуваються просто в центрі туристичного міста

В Одесі на вулиці Дерибасівській розгорнулася типова, але доволі прикра ситуація, яка вже давно стала предметом жартів і невдоволення туристів. Один з відвідувачів міста поділився власним досвідом — лише з'явившись на відомій вулиці він втратив близько 500 гривень.

Дане відео опублікували в TikTok.

"200 гривень — одягли стрічку, прапор України, на руку — сказали, що треба заплатити. Дали голуба потримати, сфоткали з ним — ще 200. 50 гривень — бабуся-біженка не може ніяк доїхати до Павлограда, щодня на Дерибасівській стоїть. Ще 50 — підійшла людина-монашка, їй треба на проживання. Година на Дерибасівській — мінус 500 гривень", — зазначив блогер.

У коментарях під публікацією швидко зібралася велика кількість користувачів, які почали ділитися своїм досвідом або жартувати з приводу ситуації:

"Мовчки йдеш, не помічаєш — і буде щастя. Решта — розвод", — зазначив один із коментаторів.

"Це — Одеса, мужик", — лаконічно підсумував інший користувач, натякаючи на те, що подібне в місті — не дивина.

"Кажу — ми місцеві. Проходьте повз — і питання відпадають у голубів, бабусь і так далі", — радить третій.

Втім, не всі сприймають ситуацію з гумором. Частина одеситів обурена тим, що такі випадки відбуваються просто в центрі туристичного міста, і закликає владу нарешті навести порядок.

"Де мер міста? Чому він не наводить лад? Дійсно не можна спокійно пройти по Одесі — це вже жесть", — написав інший користувач.

Отже, як бачимо, звичайна прогулянка відомою одеською Дерибасівською може залишити не лише враження, а й "дірку" в гаманці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі на Набережній стався резонансний випадок за участі дресирувальника з вороною. Чоловік зазвичай пропонує перехожим сфотографуватися з ручним птахом за плату, проте цього разу ситуація набула скандального характеру, коли до нього підійшов ветеран війни.