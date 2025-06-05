Ворона посварила ветерана і дресирувальника в Одесі: хлопець вимагав 2000 грн і принизив військового (відео)

Офіційно поліція не коментувала скандал в Одесі, а користувачі обурені діяльністю "вуличного артиста"

В Одесі на Набережній стався обурливий інцидент за участі дресирувальника з ручною вороною: хлопець пропонує перехожим сфотографуватися з птахою за гроші. Але цього разу ситуація вийшла за межі нормального, коли до нього підійшов ветеран війни.

Дані відео опублікував сам військовий — Денис Єврей — у своєму TikTok. Він вирішив зробити фото з вороною, але вже після зйомки дресирувальник заявив, що фото коштує 1000 гривень.

Перед зйомкою хлопець сказав, що крилатому "треба буде потім залишити", м'яко натякнувши, що така розвага обійдеться в копієчку.

Коли справа дійшла до оплати, пан Денис здивувався високій ціні за фото. У відповідь одесит заявив: "1000 грн за один знімок, у тебе вже 2 було, значить 2000".

Військовий почав обурюватися, після чого дресирувальник додав: "Ну так як я бачу, що в тебе "ситуація", я з тебе 1000 візьму", — маючи на увазі його інвалідність.

Реакція військового була болісною: "Я за тебе воював, захищав тебе, щоб ти стояв і так зі мною розмовляв? Ну так не можна".

Обережно: у відео присутня нецензурна лексика!

Дресирувальник наполягав, що все законно: "Я продаю емоції та пам’ять. Ти отримав емоції — у чому проблема?".

У ситуацію втрутилися перехожі. Один із них запропонував викликати поліцію, однак власник ворони почав уникати відповідальності й відмовився звертатися по допомогу до правоохоронців, хоча заявляв, що діє в межах закону.

Цей конфлікт швидко став вірусним у соцмережах. Люди називають дії дресирувальника ганебними та принизливими.

Особливо обурює, що така ситуація трапилась із ветераном, який втратив здоров’я, захищаючи свою країну.

У коментарях вимагають від влади перевірити діяльність таких "вуличних артистів", які наживаються на людях, часто — без попередження про вартість своїх послуг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скандал у Львові, де подружжя ображало ветерана з інвалідністю Романа Яворовського, отримав розвиток: чоловіка, який принижував військового, звільнили з роботи.