Одесский "развод": турист рассказал, сколько стоит "бесплатная" экскурсия по Дерибасовской (видео)

Часть одесситов возмущена тем, что такие случаи происходят прямо в центре туристического города

В Одессе на улице Дерибасовской развернулась типичная, но довольно досадная ситуация, которая уже давно стала предметом шуток и недовольства туристов. Один из посетителей города поделился собственным опытом — только появившись на известной улице, он потерял около 500 гривен.

Данное видео было опубликовано в TikTok.

"200 гривен — надели ленту, флаг Украины, на руку — сказали, что надо заплатить. Дали голубя подержать, сфоткали с ним — еще 200. 50 гривен — бабушка-беженка не может никак доехать до Павлограда, ежедневно на Дерибасовской стоит. Еще 50 — подошел человек-монаш. 500 гривен", — отметил блогер.

В комментариях под публикацией быстро собралось большое количество пользователей, которые начали делиться своим опытом или шутить по поводу ситуации:

"Молча идешь, не замечаешь — и будет счастье. Остальные — развод", — отметил один из комментаторов.

"Это — Одесса, мужик", — лаконично подытожил другой пользователь, намекая на то, что подобное в городе — не удивительно.

"Говорю — мы местные. Проходите мимо — и вопросы отпадают у голубей, бабушек и так далее", — советует третий.

Впрочем, не все воспринимают ситуацию с юмором. Часть одесситов возмущена тем, что такие случаи происходят прямо в центре туристического города, и призывают власти наконец-то навести порядок.

"Где мэр города? Почему он не наводит порядок? Действительно нельзя спокойно пройти по Одессе — это уже жесть", — написал другой пользователь.

Итак, как видим, обычная прогулка по известной Дерибасовской одесской может оставить не только впечатление, но и "дыру" в кошельке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе на Набережной произошел резонансный случай с участием дрессировщика с вороной. Мужчина обычно предлагает прохожим сфотографироваться с ручной птицей за плату, однако на этот раз ситуация приобрела скандальный характер, когда к нему подошел ветеран войны.