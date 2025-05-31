Зеленських здивувала ціна книжки на Книжковому Арсеналі? Курйозний момент завірусився у мережі (відео)
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Вибір книги неабияк повеселив українців
У мережі продовжують активно поширювати момент, коли перша леді України Олена Зеленська на Книжковому Арсеналі в Києві купила книги "Убити тирана". При цьому реакція президента Володимира Зеленського на ціну насмішила мережу.
Відповідне відео завірусилось в Instagram. На кадрах видно, як Олена Зеленська обирає книги і продавець звертає увагу на "Убити тирана".
Після того, як перша леді взяла в руки книгу, вона запитала скільки та коштує. Далі ж показують реакцію Зеленського, він трохи здивований та каже "Ні, дякую". Однак дружина президента все ж придбала цю книгу чим розбурхала мережу.
Спершу користувачі писали припущення, чому ж Зеленський сказав так. Було дві версії: продавець запропонував книгу безкоштовно для президента або ж навпаки, назвав зависоку ціну. Однак більшість все ж погоджуються з першим варіантом.
Зауважимо, що в середньому вартість книги "Убити тирана" Альдо Андреа Касси стартує від 300 грн.
Також людей неабияк повеселила курйозність цього випадку. Користувачі відмічали, що гарне почуття гумору не тільки у Зеленського, а й в його дружини. Загалом ця ситуація виклика багато позитивних емоцій в українців, адже з тираном в Україні асоціюють очільника Росії Володимира Путіна.
Нагадаємо, що в Україні мало не видали книгу фанатки Росії. Зі скандалом довелося знищувати 30 тисяч примірників.
Раніше "Телеграф" розповідав про факти з життя Зеленського, які мало хто знає.