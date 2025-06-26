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В точності як Джейсон Стейтем: мер Одеси Труханов повторив стильний образ легенди (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Геннадій Труханов здивував стильним образом Новина оновлена 26 червня 2025, 13:39
Геннадій Труханов здивував стильним образом. Фото Колаж "Телеграфа"

Труханов повторив стиль відомого американського актора

Мер Одеси Геннадій Труханов, дружина якого володіє нерухомістю в елітних районах міста, стежить за стилем та любить з’являтися у модних образах. Нещодавно його помітили у брендовій футболці, яку носить зірка американських бойовиків Джейсон Стейтем.

На своїй сторінці у Facebook Геннадій Труханов опублікував фотографії з відкриття нового інклюзивного мультиспортивного майданчика на Чорноморському узбережжі. Його образ із заходу був ідентичний образу голлівудського актора.

Геннадій Труханов повторив образ Джейсона Стейтема
Геннадій Труханов повторив образ Джейсона Стейтема

Труханов одягнув футболку італійського бренду Peserico. В Україні, з урахуванням знижки, її можна купити за 12 642 гривень.

Геннадій Труханов з’явився у футболці від Peserico
Геннадій Труханов з’явився у футболці від Peserico

Свій образ мер Одеси доповнив світло-сірими джинсами та сонцезахисними окулярами, як часто це робить американський актор Джейсон Стейтем.

Геннадій Труханов
Геннадій Труханов повторив стиль голлівудської зірки

"Телеграф" писав раніше, що це не вперше, коли мер Одеси з’являється у стильних образах. Нещодавно він підкорив українців вбранням, яке прирівняли до культового серіалу "Гострі картузи".

Теги:
#Образ #Геннадій Труханов #Мер Одеси #Джейсон Стейтем