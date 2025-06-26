В точності як Джейсон Стейтем: мер Одеси Труханов повторив стильний образ легенди (фото)

Труханов повторив стиль відомого американського актора

Мер Одеси Геннадій Труханов, дружина якого володіє нерухомістю в елітних районах міста, стежить за стилем та любить з’являтися у модних образах. Нещодавно його помітили у брендовій футболці, яку носить зірка американських бойовиків Джейсон Стейтем.

На своїй сторінці у Facebook Геннадій Труханов опублікував фотографії з відкриття нового інклюзивного мультиспортивного майданчика на Чорноморському узбережжі. Його образ із заходу був ідентичний образу голлівудського актора.

Геннадій Труханов повторив образ Джейсона Стейтема

Труханов одягнув футболку італійського бренду Peserico. В Україні, з урахуванням знижки, її можна купити за 12 642 гривень.

Геннадій Труханов з’явився у футболці від Peserico

Свій образ мер Одеси доповнив світло-сірими джинсами та сонцезахисними окулярами, як часто це робить американський актор Джейсон Стейтем.

Геннадій Труханов повторив стиль голлівудської зірки

"Телеграф" писав раніше, що це не вперше, коли мер Одеси з’являється у стильних образах. Нещодавно він підкорив українців вбранням, яке прирівняли до культового серіалу "Гострі картузи".