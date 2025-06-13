Подарунок на 600 тисяч від доньки і "таємний" син: що відомо про дітей мера Одеси Труханова

Старша донька міського голов Одеси володіє бізнесом

Незважаючи на те що Геннадій Труханов вже 11 років мер Одеси і просто публічна особа, його особисте життя повне таємниць. Про його дружину та дітей здебільшого можна дізнатися із журналістських розслідувань та декларацій, а не від нього самого. Є також інформація про "таємного" сина міського голови Одеси, якого він ретельно приховує від ЗМІ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Геннадія Труханова. Офіційно він розлучений, але усе свідчить про те, що вони й досі разом і ведуть справи.

Що відомо про дружину Труханова

Політик з 1985 по 1997 рік перебував у шлюбі з Тетяною Колтуновою, але за офіційними даними, вони розлучилися. У деклараціях мера Одеси вона не була вказана дружиною чиновника.

Однак у 2020 році Вищий антикорупційний суд досліджував їхні спільні фото. На них можна помітити, що Труханов і Колтунова ведуть спільний побут і мають сімейні обов’язки, хоч і офіційно розлучені. У розслідуванні йдеться, що колишня дружина мера Одеси — власниця елітних квартир та іншої нерухомості .

Труханов з дружиною і дітьми

Що відомо про дітей Геннадія Труханова

Міський голова Одеси — батько трьох дорослих дітей. Його старша донька Катерина народилася 1986 року. Зараз їй 38 і все, що відомо про її діяльність — вона власниця бізнесу із дизайну в Одесі. Також жінка володіє разом із близьким до родини мера бізнесменом Андрієм Іванчо компанією з оренди нерухомості.

У січні 2020 року Катерина зробила подарунок батькові на день народження, вартістю 600 тисяч гривень. Труханов задекларував цей президент від доньки. Що саме вона подарувала — не вказано, але зазначено, що цей "гостинець" не грошовий.

У 2019 році Труханов також отримав подарунок від доньки. Цього разу у грошовій формі, а саме — 85 тисяч гривень, які були задекларовані.

Молодша донька мера Одеси народилася у 2000 році. Зараз їй 25 років. Раніше дівчина вела соцмережі, але її нікнейм був Alice Happy. Вона захоплювалася кінним спортом і начебто мала двох власних коней. Про це пише видання "Український тиждень". Із Алісою Труханов раніше з’являвся на публіці, а також знімав з нею привітання до 8 березня.

Щодо сина, батьком якого нібито ж Труханова, інформація досить суперечлива. За деякими джерелами, у мера Одеси є син Андрій, який народився 2001 року. За іншими даними, Геннадій Леонідович має лише дві доньки. Однак як виглядає цей загадковий Андрій Труханов — невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя мера Харкова Терехова. Він двічі був у шлюбі і є багатодітним батьком.