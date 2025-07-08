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Майже голий "Ромео" незграбно втік через вікно багатоповерхівки та став зіркою соцмереж (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Кондиціонер підтримував чоловіка до останнього
Кондиціонер підтримував чоловіка до останнього. Фото Ілюстративне фото

Чоловік у трусах показав майстер-клас з "антипаркуру"

Одесит намагався вийти з квартири нестандартним способом, але йому не пощастило. На Миколаївській дорозі чоловік зміг долізти з вікна до кондиціонера, проте далі його спіткала лиха доля — він невдало стрибнув та добряче приклався головою.

Однак навіть після того, як гравітація нагадала про себе — чоловік все одно зміг встати та йти далі. Відео зазнімкували з будинку напроти. Авторки припускають, що чолов'яга — безталанний Ромео, а поліз у вікно він через те, що до коханої раптово прийшов чоловік. На відео не видно, з вікна якої квартири вибрався чоловік в трусах, який, як ні в чому не бувало, сидів на зовнішньому блоці кондиціонера.

В коментарях висунули й інші причини, чому чоловік міг вирішити, що двері — то для слабаків. Серед версій — дружина, яка не випускала чоловіка за алкоголем або ж Карлсон, який остаточно втратив мізки.

Коментарі під відео
Коментарі під відео

Паркур для чоловіка не минувся без наслідків — голову серйозним ударом він таки розбив. Та це не завадило йому піти далі у справах, хоч хода його була не твердою, чи то від удару, чи то від попереднього вживання оковитої.

Раніше "Телеграф" розповідав про дідуся, який насмішив мережу тим, що переплутав своє відображення у дзеркалі із іншою людиною. Куйозний інцидент трапився в супермаркеті.

Теги:
#Одеса #Гумор #Курйоз