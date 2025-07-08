Почти голый "Ромео" неуклюже убегал через окно многоэтажки и стал звездой соцсетей (видео)

Мужчина в трусах показал мастер-класс по "антипаркуру"

Одессит пытался выйти из квартиры нестандартным способом, но ему не повезло. На Николаевской дороге мужчина смог долезть из окна до кондиционера, однако дальше его постигла беда — он неудачно прыгнул и приложился головой.

Однако даже после того, как гравитация напомнила о себе, мужчина все равно смог встать и идти дальше. Видео сняли из дома напротив. Авторы предполагают, что мужчина — неприкаянный Ромео, а полез в окно из-за того, что к любимой внезапно пришел муж. На видео не видно, из окна какой квартиры выбрался мужчина в трусах, который, как ни в чем не бывало, сидел на внешнем блоке кондиционера.

В комментариях выдвинули и другие причины, почему мужчина мог решить, что дверь — это для слабаков. Среди версий — жена, которая не выпускала мужа за алкоголем, или Карлсон, который окончательно потерял мозги.

Комментарии под видео

Паркур для мужчины не обошелся без последствий — голову серьезным ударом он все-таки разбил. Но это не помешало ему пойти дальше по делам, хотя походка его была не твердой, то ли от удара, то ли от предварительного употребления алкоголя.

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