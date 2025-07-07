Кернес, Терехов та Чикатило: українка стала зіркою мережі завдяки незвичайним тату (відео)

Дівчина майже вся забита татуюваннями

У Харкові помітили дівчину з досить дивними татуюваннями. На її ногах зображено кілька портретів, серед яких два мери Харкова та один маніяк — Андрій Чикатило.

Відповідне відео поширюють у мережі. Зазначається, що дівчина привернула увагу автора ролика на одному з харківських ринків.

На відео показано татуювання дівчини на ногах. На одній з ніг у неї зображений Геннадій Кернес, який був мером Харкова з 2010 по 2020 рік, на другий — чинний голова міста Ігор Терехов. Але ці портрети не так дивують навіть попри те, що відео записано на ринку Харкова.

Ігор Терехов

Геннадій Кернес

Найбільше користувачів мережі здивував портрет на правій нозі дівчини, адже там зображений відомий маніяк — Андрій Чикатило. "Телеграф" навіть знайшов фото, яке слугувало референсом для тату. Тому сумнівів у тому, що це саме Чикатило немає.

Андрій Чикатило

У коментарях користувачі шоковані і такою великою кількістю тату, і тим що на них зображено не просто політиків, а й маніяка. Однак були серед коментаторів і ті, хто у захваті від сміливості дівчини.

Для довідки

Андрій Чикатило — один із найвідоміших і найжорстокіших радянських серійних вбивць, ґвалтівник, педофіл, канібал, який з 1978 до 1990 року скоїв 53 доведених убивства (зізнався в 55 убивствах; за оперативними даними, здійснив понад 65 убивств): 21 хлопчика у віці від 7 до 16 років, 14 дівчат у віці від 9 до 17 років і 17 старших дівчат і жінок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Терехов повідомив, скільки людей наразі живе в Харкові.