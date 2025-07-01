В Одесі на пляжі помітили пухнастого курортника: відео підкорило мережу

Чотирилапий став зіркою інтернету

У соцмережах набирає популярності кумедне відео з Одеси, на якому собака відпочиває на пляжі. Пес породи коргі "загоряє" на сонечку, немов справжній курортник.

Ролик опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах пес лежить на шезлонгу біля моря, розтягнувшись у повний зріст.

Очі тварини прикриті сонцезахисними окулярами, а голова відкинута назад. Пес ніби насолоджується відпусткою.

Автор відео додав до ролика пісню, яка точно передає настрій пухнастого відпочивальника: "Не шукай мене. Бо я на, бо я на морі".

Цей чотирилапий герой уже став справжньою зіркою пляжного сезону в Одесі.

Користувачі мережі миттєво відреагували. Під відео з'явилися захоплені коментарі.

"Як гарно", — написав один з користувачів.

Інші прокоментували з іронією: "Щоб я так жив".

"Хоч собака поживе, кайфово", — пишуть українці.

Нагадуємо, в Одесі помітили жінку в "гарячому" головному уборі. Мешканка міста вразила оточуючих своїм зовнішнім виглядом.

Поки що залишається загадкою, що спонукало героїню відео зібрати собі лук з таким екстравагантним рішенням. Проте коментаторів, які бажають повправлятися в гуморі, вже, здається, не зупинити.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі помітили жінку з незвичним пасажиром у дитячому візку. Причини дивної сцени лишилися за кадром.