В Одесі на пляжі помітили пухнастого курортника: відео підкорило мережу
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Чотирилапий став зіркою інтернету
У соцмережах набирає популярності кумедне відео з Одеси, на якому собака відпочиває на пляжі. Пес породи коргі "загоряє" на сонечку, немов справжній курортник.
Ролик опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах пес лежить на шезлонгу біля моря, розтягнувшись у повний зріст.
Очі тварини прикриті сонцезахисними окулярами, а голова відкинута назад. Пес ніби насолоджується відпусткою.
Автор відео додав до ролика пісню, яка точно передає настрій пухнастого відпочивальника: "Не шукай мене. Бо я на, бо я на морі".
Цей чотирилапий герой уже став справжньою зіркою пляжного сезону в Одесі.
Користувачі мережі миттєво відреагували. Під відео з'явилися захоплені коментарі.
"Як гарно", — написав один з користувачів.
Інші прокоментували з іронією: "Щоб я так жив".
"Хоч собака поживе, кайфово", — пишуть українці.
Нагадуємо, в Одесі помітили жінку в "гарячому" головному уборі. Мешканка міста вразила оточуючих своїм зовнішнім виглядом.
Поки що залишається загадкою, що спонукало героїню відео зібрати собі лук з таким екстравагантним рішенням. Проте коментаторів, які бажають повправлятися в гуморі, вже, здається, не зупинити.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі помітили жінку з незвичним пасажиром у дитячому візку. Причини дивної сцени лишилися за кадром.