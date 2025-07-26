Вжарила пекельна спека? В Україні термометри "показились"

Липнева спека продовжує накривати країну

В Одесі та області від сильної спеки вже виходять з ладу термометри. Адже деякі прилади показують максимум на своїй шкалі — 50 градусів тепла.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Однак за прогнозами температура вдень сягала до +35 градусів.

"За 50 градусів спеки зафіксували сьогодні в Одесі. Живі всі?" — йдеться у повідомленні.

Термометри в Одесі

На фото показано три термометри з Одеси і всі вони показали до +50 градусів. Однак цілком можливо, що це не максимум, адже шкала закінчується на позначці 50. Також слід зазначити, що термометри перебували на сонці і нагрілись, саме тому показали такі значення.

Термометри в Одесі

Однак навіть +50 на сонці — це досить багато. Особливо враховуючи, що спека до +40 ще не накрила Україну, але найближчими днями це зміниться.

Та лякатися не варто — температура, яку показує термометр, результат його нагріву прямими сонячними променями. Темні кольори поглинають більше сонячного світла, ніж світлі. Поглинена енергія перетворюється на теплову, що призводить до підвищення температури предмета, тож темні кольори термометра посприяли появі таких показників.

Додамо, що станом на 26 липня в Одесі температура становить до +32 градусів, а 27 та 28 липня не повинна перевищувати +30 градусів.

Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові від спеки "зламались" термометри на вулиці.