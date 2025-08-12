То українська чи "азірівка"? Таблички в Одесі насмішили мережу (відео)

Невдала табличка в Одесі розділила користувачів: сміятися чи виправляти?

Деякі українські слова часто вживають, але пишуть із помилками. Однак в Одесі випадково з’явилась табличка-кошмар для філологів української мови. Помилки припустились, вочевидь, комунальники, коли писали про заборону входу.

Відео з табличками поділились в регіональному телеграм-каналі. На одній із них написано — "Вхід", а от від другої повіяло "азірівкою". На табличці написали "Вхіду немає". "Це Одеса, дєтка", — коментує автор відео таку помилку.

В коментарях частина користувачів посперечалась, чи це помилка, чи одеська говірка. Нагадаємо, правильний варіант — входу немає або вхід заборонено, якщо вимагає контекст.

Мовні скандали — не рідкість для Одеси. Місто, яке багато років послуговувалось російською, як основною мовою через державну політику СРСР та залучення російського бізнесу у 90-х, має свою унікальну та колоритну говірку. Щоправда, багато слів за останні десятиріччя втрачені і частина населення перейшла на російську. Водночас кількість україномовного населення постійно зростає. Іноді виникають конфлікти. Один з таких перейшов у бійку просто на пляжі. Відомо, що першопричиною стала музика російських виконавців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мовний конфлікт призвів до виклику поліції у Львові. Пара з Харкова та місцева мешканка через мовне питання почали ображати один одного.