"Премію Дарвіна ніхто на скасовував". В Одесі помітили "людську многоніжку" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це кумедно, проте насправді — небезпечно
В Одесі помітили хлопців, які вчотирьох їхали на двоколісному транспортному засобі. Всі вони всілися на один мопед (чи скутер).
Кумедне відео опублікував один з місцевих Telegram-каналів. Кадри влучно назвали "людська многоніжка". Хлопці дуже щільно сиділи на мопеді, їхні ноги, здається, належать одній істоті. Шолом був лише на одному з "вершників". Їхала ця компанія жвавою вулицею, створюючи небезпеку не лише собі, але й іншим учасникам руху.
В мережі сміються та не тільки
Під відео зібралися коментатори: дехто вказує на небезпеку такого способу пересування, особливо на вулиці з активним рухом. Проте інші з гумором сприйняли цю подію. Ось деякі з коментарів:
- Ну, якщо не ро***балися – вже добре. А так, дурість ще та, премію Дарвіна ще не скасовували
- Ладно десь за містом далеко, куди лізуть не зрозуміло
- Ось що означає справжні друзі
- Справжні урбаністи мінімум місця на дорозі займають
Раніше "Телеграф" розповідав, як пляжний торговець з Затоки насмішив українців. В мережі жартували, що "так заробляються мільйони".