"Так заробляються мільйони". Пляжний торговець з Затоки насмішив українців (відео)

Маркетинг 80 рівня, жартують у мережі

У Затоці Одеської області, де можна винайняти бюджетне житло, на камеру потрапив дуже втомлений пляжний продавець. Він насмішив мережу.

Відео опублікувала користувачка TikTok з ніком lapka.blog. Хлопець у рожевій панамі так втомився, що ліг біля моря, опустивши ноги у хвилі. З його возика з товаром лунала об'ява про продаж пива, креветок, пахлави, кукурудзи. Кому треба — підійдуть.

Зазвичай пляжні торговці бігають між відпочивальниками та пропонують товар, проходячи уздовж берегової лінії. Це важкий труд — цілий день на палючому сонці з возиком чи навіть сумками. Ймовірно, герой відео дуже втомився та вирішив відчути себе відпочивальником хоча б на короткий час. Проте й про бізнес забувати він не став, — залишивши рекламу включеною.

Як реагують українці

В мережі з розумінням поставилися до бажання хлопця прилягти. Деякі іронізують:

маркетинг вісімдесятого рівня

самообслуговування

працівник року

отак заробляються мільйони

