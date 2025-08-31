"Премию Дарвина никто не отменял". В Одессе заметили "человеческую многоножку" (видео)

Это забавно, однако на самом деле опасно

В Одессе заметили молодых людей, которые вчетвером ехали на двухколесном транспортном средстве. Все они уселись на один мопед (или скутер).

Смешное видео опубликовал один из местных Telegram-каналов. Кадры метко назвали "человеческая многоножка". Парни очень плотно сидели на мопеде, их ноги, кажется, принадлежат одному существу. Шлем был только на одном из "наездников". Ехала эта компания по оживленной улице, создавая опасность не только себе, но и другим участникам движения.

В сети смеются и не только

Под видео собрались комментаторы: некоторые указывают на опасность такого способа передвижения, особенно на улице с активным движением. Однако другие с юмором восприняли это событие. Вот некоторые из комментариев:

Ну, если не ра***бались – уже хорошо. А так, глупость еще та, премию Дарвина еще не отменяли

Хорошо где-то за городом далеко, куда лезут непонятно

Вот что значит настоящие друзья

Настоящие урбанисты минимум места на дороге занимают

