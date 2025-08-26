"Татова бусінка": в Одесі чоловік відпочивав на пляжі зі своїм псом і насмішив мережу (відео)

Українці не стримують емоцій

Відпочивальники на одному з морських курортів стали свідками незвичайної та кумедної сцени. Посеред пляжу, прямо на березі моря, чоловік з песиком незвично поводились на пляжі.

Відео поширили у мережі Інстаграм. Ця картина зібрала багато лайків і переглядів.

Собака спокійно лежав на животі свого господаря, ніби це найприродніше місце для відпочинку. Чоловік при цьому виглядав абсолютно розслабленим — лежав з закритими очима, підклавши руки під голову.

Навколо них бурлило звичайне пляжне життя: люди купалися в морі, ходили по березі, але ця парочка залишалася в своєму особливому ритмі відпочинку.

Реакція людей на цю сцену виявилася дуже різною. Багато хто знаходить цю картину надзвичайно милою та зворушливою — особливо жінки висловлюють захоплення емоційними смайликами. Деякі коментують, що це справжня краса та любов між господарем і його вихованцем.

Інші глядачі жартують з ситуації, порівнюючи її з американським стилем життя або дивуючись незвичності сцени. Є й ті, хто бачить у цьому щось більше філософське — чоловіки, які особливо люблять тварин, часто приховують свою ніжність, але іноді вона все ж проявляється.

Раніше "Телеграф" писав, що водій залишив на авто зухвале послання ТЦК та поліції.