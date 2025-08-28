Навіть у чашки тепер подвійні стінки: у мережі вірусяться меми про обстріл Києва

Від звичайних дописів до сюрреалістичних жартів

Меми вже давно стали невід'ємною частиною сучасного життя українців, особливо під час війни, коли гумор допомагає справлятися зі стресом. У мережі користувачі активно обігрують реалії обстрілів, повітряних тривог та атак Росії, нестачі сну та повсякденних труднощів у форматі мемів.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них.

Перший популярний мем із чашкою з подвійними стінками натякає на пошук укриття під час повітряних тривог. Підпис "У нас під час тривоги навіть чай ховається за двома стінками" надає неживому предмету людські риси, демонструючи, як українці з гумором реагують на вже звичні ризики.

Українці під час війни створюють низку мемів про свої будні

Ще один мем — сатиричний відгук на Google Maps, який описує сучасну реальність кожного громадянина України. Цей жарт відображає глибоке невдоволення ворогом, який щодня обстрілює нашу країну.

Українці під час війни створюють низку мемів про свої будні

Особливо популярні меми, пов'язані з порушеним режимом сну. Один із них із Метью МакКонагі, який тримає Оскар, підписаний як "Я, якби існувала нагорода за найбільший збитий режим сну". Він символізує хронічну втому українців через часті повітряні тривоги та постійний стрес.

Українці під час війни створюють низку мемів про свої будні

Схожа тематика зображена в мемі "План Ґру" із мультфільма "Нікчемний Я", де герой намагається лягти спати раніше, але на останній панелі бачить мапу України, позначену пуском ворожих безпілотників та ракет.

Українці під час війни створюють низку мемів про свої будні

Не менш популярні й простіші меми. Наприклад, кіт із широко розплющеними очима у відповіді на запитання "Ти виспалась сьогодні?" передає стан втоми й напруження, знайомий багатьом, хто живе під постійною загрозою обстрілів.

Українці під час війни створюють низку мемів про свої будні

Інші меми — більш прямолінійні: у дописі в соцмережах пишуть: "Що б не трапилося, пам'ятай: у всьому винна Росія".

Українці під час війни створюють низку мемів про свої будні

Є й сюрреалістичні жарти. У цьому мемі автор намагався передати довгоочікуваний приїзд спецпредставника США Кіта Келлога в Україну, оскільки під час його візитів на жителів чекає "затишшя".

Українці під час війни створюють низку мемів про свої будні

Загалом, меми в Україні не лише розважають, а й слугують способом виразити емоції, критично оцінити реальність та пітримати своїх людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці до Дня Незалежності обмінялися привітаннями та жартами, намагаючись зберегти настрій навіть у складні моменти.