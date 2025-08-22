"Хлопці з Юску" підірвали TikTok новим скетчем про "кнопку тривоги": впізнайте свою область (відео)

Ці хлопці точно зроблять ваш день!

Дует молодих коміків, відомих у соцмережах як "Хлопці з Юску" або "Чуваки з СТО", представив новий скетч, який знову розлетівся мережею. Цього разу вони обіграли тему повітряних тривог в Україні, показавши з гумором, "як працює кнопка тривоги" по Україні.

Ролик опублікували в TikTok. Хлопці креативно відтворили діалоги "операторів сигналу" у різних регіонах.

Так, у Києві один герой пропонує натиснути кнопку, бо ""Шахед" уже на Троєщині", але отримує відповідь, мовляв, ще зарано. Лише коли дрон збили, вмикається тривога. У Черкаській області сирену оголошують "про всяк випадок", а у Львові — своя тривога — через закінчення кави. На Дніпропетровщині жартують про відбій після 5-ти годин тиші, але знову вирішують перестрахуватися й залишити сигнал.

Іронія та креативні діалоги зробили відео вірусним — користувачі впізнають у ньому атмосферу реального життя під час постійних повітряних тривог.

Чим відомі герої відео

Автори ролика — Максим Смаровоз і Влад Романщак. Саме ці двоє хлопців стали відомими завдяки серії відео, знятих у магазині JYSK, які набрали мільйони переглядів і зробили їх справжніми зірками TikTok. Нині їхня аудиторія стрімко зростає: у YouTube канал має понад 3,12 тисячі підписників, а в TikTok — понад 62,7 тисячі.

"Хлопці з Юску" вкотре довели, що здатні перетворювати навіть тривожні будні українців на легкий гумор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловік показав укриття, де він ховався під час нічного обстрілу. Бомбосховище оформлене в стилі фан-клубу відомого пса Патрона.