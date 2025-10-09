Масштабна пожежа та руйнування. Росія атакувала Одесу та область (фото, відео)

Вибухи чули й у Чорноморську

У ніч на четвер, 9 жовтня, Росія атакувала Одесу та область. Вибухи лунали у передмісті та Чорноморську. Попередньо ворог завдав удару дронами.

Що треба знати:

Після 01:00 в Одесі пролунали вибухи

Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа

Інформація про постраждалих не надходила

Як повідомляють монітори, після оголошення тривоги в Одесі пролунала низка вибухів, більшість з них — робота ППО. Однак було гучно і в сусідніх містах, зокрема у Чорноморську. Там внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа.

Пожежа в Одеській області після вибухів

Пожежа після вибухів

Місцеві канали вже публікують відео займання та перші хвилини вибуху. Зазначається, що наразі інформація про постраждалих та наслідки удару не надходила. На опублікованих фото з місця влучання видно, що вогонь охопив будівлю, а подекуди повилітали вікна.

Наслідки російської атаки в Одеській області

Вікна повилітали після вибухів

Нагадаємо, внаслідок атаки 7 жовтня Суми частково залишились без світла. Росія вдарила по місту безпілотниками. За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях та у міському тролейбусі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ніч 8 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками, обстріл ворог почав ще з вечора вівторка. Вибухи лунали у Херсоні, Кривому Розі, Черкасах, Сумах, на Чернігівщині. Ворожі дрони вдарили по енергооб'єктах та ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків, є аварійні відключення.