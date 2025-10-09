Масштабна пожежа та руйнування. Росія атакувала Одесу та область (фото, відео)
Вибухи чули й у Чорноморську
У ніч на четвер, 9 жовтня, Росія атакувала Одесу та область. Вибухи лунали у передмісті та Чорноморську. Попередньо ворог завдав удару дронами.
Що треба знати:
- Після 01:00 в Одесі пролунали вибухи
- Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа
- Інформація про постраждалих не надходила
Як повідомляють монітори, після оголошення тривоги в Одесі пролунала низка вибухів, більшість з них — робота ППО. Однак було гучно і в сусідніх містах, зокрема у Чорноморську. Там внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа.
Місцеві канали вже публікують відео займання та перші хвилини вибуху. Зазначається, що наразі інформація про постраждалих та наслідки удару не надходила. На опублікованих фото з місця влучання видно, що вогонь охопив будівлю, а подекуди повилітали вікна.
Нагадаємо, внаслідок атаки 7 жовтня Суми частково залишились без світла. Росія вдарила по місту безпілотниками. За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях та у міському тролейбусі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що ніч 8 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками, обстріл ворог почав ще з вечора вівторка. Вибухи лунали у Херсоні, Кривому Розі, Черкасах, Сумах, на Чернігівщині. Ворожі дрони вдарили по енергооб'єктах та ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків, є аварійні відключення.