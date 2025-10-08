Нічна атака "шахедами". Росія обстріляла кілька українських міст, є поранені

РФ продовжує нічний терор

В ніч на середу, 8 жовтня, Росія атакувала Україну безпілотниками, обстріл ворог почав ще з вечора вівторка. Вибухи лунали у Херсоні, Кривому Розі, Черкасах, Сумах, на Чернігівщині.

Що треба знати:

Росія вночі 8 жовтня атакувала Україну безпілотниками, лунали вибухи, працювала ППО

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждали двоє мирних жителів — 39-річний чоловік та 65-річна жінка

На Кривий Ріг ворог спрямував до 30 "шахедів"

Херсон

Ввечері 7 жовтня Росія атакувала Дніпровський район Херсона, повідомляє Херсонська МВА. Постраждав 39-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та відкриту рану лівого передпліччя. Близько 23:30 росіяни обстріляли Корабельний район обласного центру. У власному будинку поранено 65-річну жінку — в постраждалої вибухова травма та осколкове поранення.

Кривий Ріг

О 23:30 начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив, що ворог запустив в напрямку міста до 30 "шахедів". Місцеві канали писали, що невдовзі пролунали вибухи. Працювала ППО.

Черкаси

Невдовзі після опівночі через ворожі дрони пролунало кілька вибухів у Черкасах. Про це повідомляє "Суспільне новини". Протягом ночі вибухи в обласному центрі було чутно ще двічі.

Суми

Росія також запустила безпілотники й на це місто, працювали Сили протиповітряної оборони. Вибух пролунав близько 2 години ночі.

Чернігівська область

Крім того, Росія атакувала дронами Чернігівщину. Вибухи в області пролунали ближче до ранку, після них виникла заграва.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 7 жовтня в Сумах пролунало кілька вибухів. Ворог атакував обласний центр безпілотниками.