Масштабный пожар и разрушения. Россия атаковала Одессу и область (фото, видео)
Взрывы слышали и в Черноморске
В ночь на четверг, 9 октября, Россия атаковала Одессу и область. Взрывы звучали в пригороде и Черноморске. Предварительно враг нанес удар дронами.
Что нужно знать:
- После 01:00 в Одессе раздались взрывы
- В результате атаки вспыхнул масштабный пожар
- Информация о пострадавших не поступала
Как сообщают мониторы, после объявления тревоги в Одессе раздался ряд взрывов, большинство из них — работа ПВО. Однако было громко и в соседних городах, в частности, в Черноморске. Там в результате атаки вспыхнул сильный пожар.
Местные каналы уже публикуют видео воспламенения и первые минуты взрыва. Отмечается, что информация о пострадавших и последствиях удара не поступала. На опубликованных фото с места попадания видно, что огонь охватил здание, а кое-где вылетели окна.
Напомним, в результате атаки 7 октября Сумы частично остались без света. Россия ударила по городу беспилотниками. По данным ОВА, в результате российской атаки повреждены окна в трех 10-этажных домах, нескольких нежилых помещениях и в городском троллейбусе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночь 8 октября Россия атаковала Украину беспилотниками, обстрел враг начал еще с вечера вторника. Взрывы звучали в Херсоне, Кривом Роге, Черкассах, Сумах, Черниговской области. Вражеские дроны ударили по энергообъектам и ТЭС ДТЭК, ранены два энергетика, есть аварийные отключения.