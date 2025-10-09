Масштабный пожар и разрушения. Россия атаковала Одессу и область (фото, видео)

Взрывы слышали и в Черноморске

В ночь на четверг, 9 октября, Россия атаковала Одессу и область. Взрывы звучали в пригороде и Черноморске. Предварительно враг нанес удар дронами.

Что нужно знать:

После 01:00 в Одессе раздались взрывы

В результате атаки вспыхнул масштабный пожар

Информация о пострадавших не поступала

Как сообщают мониторы, после объявления тревоги в Одессе раздался ряд взрывов, большинство из них — работа ПВО. Однако было громко и в соседних городах, в частности, в Черноморске. Там в результате атаки вспыхнул сильный пожар.

Пожар в Одесской области после взрывов

Пожар после взрывов

Местные каналы уже публикуют видео воспламенения и первые минуты взрыва. Отмечается, что информация о пострадавших и последствиях удара не поступала. На опубликованных фото с места попадания видно, что огонь охватил здание, а кое-где вылетели окна.

Последствия российской атаки в Одесской области

Окна вылетели после взрывов

Напомним, в результате атаки 7 октября Сумы частично остались без света. Россия ударила по городу беспилотниками. По данным ОВА, в результате российской атаки повреждены окна в трех 10-этажных домах, нескольких нежилых помещениях и в городском троллейбусе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночь 8 октября Россия атаковала Украину беспилотниками, обстрел враг начал еще с вечера вторника. Взрывы звучали в Херсоне, Кривом Роге, Черкассах, Сумах, Черниговской области. Вражеские дроны ударили по энергообъектам и ТЭС ДТЭК, ранены два энергетика, есть аварийные отключения.