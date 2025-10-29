Труханову загрожує до восьми років увʼязнення. Що саме йому інкримінують

Колишній одеський голова може потрапити за ґрати

Колишній голова Одеської міської ради Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків. Підозра оголошена через загибель дев'ятьох людей під час повені в Одесі у вересні цього року.

Що треба знати:

30 вересня в Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів

Системи водовідведення виявилися неготовими до такої кількості води

Підтопило вулиці, машини та навіть квартири — загинуло дев'ятеро людей

Як повідомили у Нацполіції, підозри також отримали інші посадовці Одеської міської ради та комунального підприємства. Серед фігурантів, окрім Труханова, двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Підозрюваним загрожує до восьми років увʼязнення.

Вручення підозри Труханову

Судячи з фото, правоохоронці підійшли до Труханова на паркінгу

Труханов отримав підозру

В Офісі Генерального прокурора додали, що ексмер Одеси, за даними слідства, неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування інженерних мереж міста. Через це одеські вулиці затоплювалися роками. Труханов знав про це, але не вжив заходів, передбачених його повноваженнями. Не було зроблено своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем.

Крім цього, у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації, у тому числі різних суспільних груп. Також він не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту, — заявили в Офісі генпрокурора

Вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад чинних чиновників. Тривають судові експертизи.

Смертельна повінь в Одесі — що відомо

30 вересня Одесу накрили рясні дощі, виникла повінь, що забрала життя дев'ятьох жителів обласного центру. Серед загиблих — родина з дитиною, що жила на цокольному поверсі будинку. За лічені хвилини вода досягла критичного рівня, люди не мали шансу врятуватися. Система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, наголосили у поліції.

Людей евакуйовували рятувальники

Багато жителів міста потребували допомоги

Вулиці буквально перетворилися на річки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після звільнення з посади мера Одеси Геннадія Труханова його місце тимчасово зайняв Ігор Коваль, секретар Одеської міськради. Відповідний наказ було підписано 16 жовтня 2025 року.