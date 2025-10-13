Одесу чекає новий мер? Хто може заняти крісло Труханова, якщо його позбавлять громадянства

Підстава для позбавлення громадянства — Труханов начебто є власником російського паспорта

На тлі можливого позбавлення чинного мера Одеси Геннадія Труханова громадянства з'явилось чимало думок, хто ж його замінить. Вже названо щонайменше одну особу, але не виключають можливість створення Одеської МВА.

Що треба знати:

Комісія при президенті України розгляне справу позбавлення Труханова громадянства

Президент Володимир Зеленський приймає остаточне рішення

Є варіант створення в Одесі міської військової адміністрації

Як повідомляє "Думська", спираючись на свої джерела, Труханова нібито таки вирішили позбавити громадянства. Якщо Зеленський ухвалить це рішення, тоді Труханов автоматично складе повноваження мера.

Геннадій Труханов

Замінити його може секретар міськради "слуга" Ігор Коваль. Він відмовився коментувати цю ситуацію, наголосивши: "Давайте слідувати букві закону". Проте наразі ніхто не виключає варіанту, що через звільнення Труханова в Одесі організують МВА. Вона буде підпорядковуватись безпосередньо Києву.

При цьому, секретар Одеської міської ради Олексій Потапський вважає, що усунення мера може повернути Одесу до хаосу вакууму влади. А це буде критичним в умовах постійних прильотів та необхідності запускати опалювальний сезон.

Водночас деякі ЗМІ пишуть, що комісія при президентові не розглядала і не позбавляла Труханова українського громадянства. Проте не виключено, що ввечері щось зміниться.

Що відомо про Ігоря Коваля

Ігор Миколайович Коваль — український історик, політолог, дослідник міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. З 2 грудня 2020 року — секретар Одеської міської ради дев'ятого скликання.

Ігор Коваль

Політична діяльність

1998—2004 — радник голови Одеської обласної державної адміністрації;

1997 — український директор Одеської програми прикладного державознавства;

1997—1998 — координатор програми Європейських досліджень в рамках програми ЄС TEMPUS-TACIC;

з 1999 року — керівник наукового семінару в Будинку Вчених (Одеса) з теорії, історії та історіографії міжнародних відносин;

з 1995 — політичний медіаексперт, аналітик.

