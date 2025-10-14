"На жаль, сталася помилка": українці клепають меми про позбавлення громадянства Труханова, Царьова та Полуніна

Труханов, Царьов і Полунін були позбавлені громадянства — це викликало хвилю мемов

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства через підтверджену наявність російського . Вже назвали три імені – окрім Геннадія Труханова, про якого реєстрували петицію, це Олег Царьов та Сергій Полунін.

Українці вже клепають смішні меми із цього приводу. "Телеграф" зібрав найкумедніші з них.

Творець мема зобразив трьох "спайдерменів", підписавши їх прізвища: Труханов, Царьов та Полунін. "Більше не українці" вказують пальцями один на одного у відповідь на запитання: "У кого російський паспорт?" Тут посилання на те, що Труханов тривалий час спростовував наявність у себе документа країни-агресора.

Мем про позбавлення громадянства Труханова, Царьова та Полуніна

На іншому зразку народної творчості Геннадія Труханова зображено в хустці на голові, одягненій так, як це роблять жінки в Туреччині. У нього жалібний вираз обличчя і складені на грудях руки. Внизу коментар: "Труханов записав відеозвернення до Ердогана". Ймовірно, автор натякає на те, що мер Одеси проситиме притулку у Туреччині.

Мем про позбавлення громадянства Труханова

Третій мем показує гіпотетичну ситуацію, коли Труханов вирішив подати до суду на президента Зеленського, проте орган правосуддя не приймає документи через відсутність паспорта.

Український музикант Іван Марунич зобразив, як виглядає "Дія" Труханова, коли він намагається завантажити паспорт.

Нагадаємо, що менш ніж за добу петиція із закликом позбавити громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова на сайті президента набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду глави держави.