Труханов, Царьов і Полунін втратили громадянство не просто так? Які скандали стоять за їхніми іменами

Двоє з них відкрито підтримували Росію

Мера Одеси Геннадія Труханова, колаборанта та колишнього депутата Верховної ради Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна позбавили українського громадянства. Відповідний указ підписав президент країни Володимир Зеленський.

Що потрібно знати:

Труханов, Царьов та Полунін позбавлені громадянства України

Після позбавлення громадянства Труханов сказав, що все, що зараз відбувається, вигідно ворогові

Олег Царьов підтримував повномасштабне вторгнення в Україну та закликав здати Кривий Ріг

Сергій Полунін є великим шанувальником Путіна та має на тілі три татуювання з його портретом

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про цих трьох осіб, які скандали стоять за їхніми іменами та що вони самі говорили про своє громадянство.

"Також підтверджено наявність російського громадянства у деяких осіб – підготовлено відповідні рішення щодо них. Указ підписав", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Геннадій Труханов

Міський голова Одеси з 27 травня 2014 року (переобирався у 2015 та 2020 роках), народний депутат України VII скликання.

Народився 17 січня 1965 року в Одесі, навчався у середній школі № 4. Закінчив Одеське вище артилерійське командне училище ім. Фрунзе. Після закінчення навчання надано звання лейтенанта. Спеціальність — інженер з експлуатації артилерійської техніки та озброєння.

Політичну кар’єру розпочав депутатом Одеської міськради від Партії регіонів, згодом став народним депутатом України VII скликання. У 2014 році Труханова обрали мером Одеси.

Геннадій Труханов. Фото: Facebook

З одеським міським головою пов’язано чимало скандалів. Так, наприклад, у квітні 2016 року протестувальники поставили під міською адміністрацією наметове містечко з вимогою відставки Труханова та провели мітинг (акція "Одеса без Труханова").

22 червня 2016 року в Одесі пройшов форум Асоціації міст, на який приїхали міські голови з різних регіонів та інші політики. Тоді 7 тисяч одеситів підписали звернення до Президента України із вимогою відставки міського голови.

У 2017 році НАБУ повідомило Труханову про підозру у зловживанні службовим становищем у рамках так званої "справи Краяна". Йшлося про купівлю Одеською міськрадою будівлі заводу "Краян" за 185 млн грн — при тому, що незадовго до цього її було придбано за 11,5 млн. Після кількох років судів ВАКС у 2021 році скасував виправдувальний вирок та поновив розгляд справи. 2023 року Труханова навіть відправляли до слідчого ізолятора через цю справу — він не вніс потрібну заставу. Там пробув 1 день – внесли заставу у розмірі 13,42 млн. гривень.

Ще одне розслідування стосується схеми заволодіння шістьма земельними ділянками площею 15,9 га та збитками міського бюджету на 689 млн грн. Слідство НАБУ та САП вважає, що Труханов діяв у змові з місцевими бізнесменами. Крім того, Труханов фігурував у провадженнях з втручання у роботу суддів у справі "Дома Русова".

25 грудня 2018 року включено до списку українських фізичних осіб, проти яких російським урядом запроваджено санкції.

Геннадій Труханов. Фото: Facebook

Варто додати, що на тлі чуток про можливе позбавлення Труханова українського громадянства сам він висловлював свою позицію:

За 12 років на посаді історія про моє нібито російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами чи іншими важливими політичними процесами в країні. За ці роки я отримав багато документів як з українського, так і з російського боку, які підтвердили — російського громадянства в мене ніколи не було і немає на сьогодні. Щобільше – з 2018 року в Росії я внесений до списків санкцій як громадянин України писав Труханов у своєму Telegram-каналі

Чутки про наявність Труханова російського паспорта ходили давно. Зокрема, одеський волонтер та активіст Сергій Стерненко публікував сканкопії документів, які він визначив як докази російського громадянства мера Одеси. Але сам Труханов казав, що це все фейки та він має лише українське громадянство. При цьому мер Одеси заявляв, що цю інформацію підтверджено як з українського, так і з російського боку.

Після позбавлення його громадянства України він сказав таке:

Все, що сьогодні відбувається – вигідно нашому ворогові, Російській Федерації. Зараз потрібна єдність та згуртованість. Розбиратися потрібно після Перемоги Геннадій Труханов

Олег Царьов

Царьов народився 1970 року у Дніпрі. У свій час жив у Тернополі, де навчався у школі та займався класичною боротьбою. Здобув освіту в Московському інженерно-фізичному інституті. Спочатку Царьов працював інженером, потім різко став директором. Зокрема, керував ТОВ "Курс", фінансовим страховим товариством "Довіра", ТОВ "Кремнієва долина" у Дніпрі. Очолював Дніпропетровське відділення Партії регіонів.

2006 року Царьов став народним депутатом України. Бувши на цій посаді, він підтримував закон "Про основи державної мовної політики", що посилює статус російської в Україні. Крім того, він голосував за "Харківські угоди", згідно з якими Чорноморський флот Росії може залишатися у Севастополі до 2042 року.

Також Царьов відзначився своєю підтримкою силового розгону Євромайдану. Крім того, він заявляв, що нібито Росія анексувала Крим через майданівців.

Олег Царьов. Фото: community.hiblogger.net

Крім того, Царьов мав намір стати президентом України. 28 березня 2014 року він подав документи до Центральної виборчої комісії України для реєстрації кандидатом у президенти. Підтримати кандидатуру Олега Царьова мала намір політична партія "Російський блок". 31 березня 2014 року Центральна виборча комісія зареєструвала Царьова кандидатом у президенти. Проте вже 29 квітня 2014 року оголосив про зняття своєї кандидатури, закликавши бойкотувати "вибори, що відбуваються на тлі громадянської війни"

До середини квітня 2014 року проти Царьова було порушено три кримінальні справи за заклики до зміни територіальної цілісності України шляхом її федералізації, вчинення дій на зміну кордонів території України, а також заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Потім все було об’єднано в одне кримінальне провадження.

3 червня 2014 року Верховна Рада дала дозвіл на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності, його затримання та арешт. Однак незабаром його було звільнено. У липні стало відомо, що політик втік з України до Криму.

Олег Царьов. Фото: Вікіпедія

2015 року ГПУ ініціювала процедуру заочного засудження Царьова. У березні 2023 року Київський апеляційний суд дав попередній вирок, згідно з яким Царьова було засуджено до 12 років в’язниці.

Царьов підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України 2022 року. Він закликав "здати" Кривий Ріг.

2 лютого 2024 року суд ухвалив заарештувати майно Царьова на суму майже 500 мільйонів гривень, включаючи квартиру в центрі Дніпра, земельну ділянку в Київській області, а також два майнові комплекси на території тимчасово окупованого Криму — санаторій Кірова та музей "Садиба княгині Барятинської". У листопаді його заочно засудили до 8 років позбавлення волі за фінансування збройної агресії проти України.

Сергій Полунін

Сергій Полунін, відомий артист балету родом із Херсона, також є великим шанувальником Путіна.

Він виїхав до Росії, де влітку 2012 року на запрошення художнього керівника балетних труп двох російських театрів Ігоря Зеленського і став прем’єром Московського музичного театру імені Станіславського та Немировича-Данченка й одночасно постійним запрошеним солістом Новосибірського театру опери.

Однак у грудні 2024 року Полунін раптово оголосив про намір залишити Росію. Полунін повідомив, що його "місія" у РФ завершена, і він більше не почувається там як удома і втік за кордон.

Сергій Полунін. Фото: Вікіпедія

Полунін неодноразово висловлював свою відданість Путіну, називаючи його "янголом" та "уособленням добра і світла". У 2018 році він навіть зробив татуювання з портретом Путіна на грудях, а потім додав ще два із його зображенням на плечах.

Сергій Полунін

Варто також додати, що у 2024 році Полунін був довіреною особою Путіна на президентських виборах, а також організовував збори коштів для підтримки російських військових, залучених до так званої "спеціальної військової операції".

У серпні 2018 року виступав на фестивалі "Опера у Херсонесі", який проходив у Криму.

30 листопада 2018 року оголосив про прийняття російського громадянства та свою підтримку діяльності президента Росії Володимира Путіна. Наприкінці листопада 2018 року його було внесено до української бази сайту "Миротворець".

У січні 2019 року мав танцювати "Лебедине озеро" в Паризькій національній опері, проте після серії негативних висловлювань у своєму Instagram на теми гомосексуальності та гендерних ролей, переклад та публікація яких театральним критиком у балетному журналі викликали в Європі скандал, керівник трупи. те, що його погляди "суперечать цінностям театру".

За виправдання війни Росії проти України перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може зайняти крісло мера Одеси Геннадія Труханова.