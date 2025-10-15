Капітан Червоної армії. У мережі віруситься рідкісне фото Труханова у погонах та з кашкетом
Міський голова заперечував наявність російського громадянства
Мер Одеси Геннадій Труханов, якого президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства, раніше фотографувався у формі радянської армії. Його старе фото почали публікувати у мережі.
- Труханов здавна симпатизував Радянському Союзу
- Мережею почало ширитися його старе фото у формі капітана радянської армії
- Людина з російським паспортом понад 11 років була мером Одеси
Фото Труханова у радянській військовій формі, з погонами капітана та кашкетом у руці зробило видання "Думська", яке публікувало його ще у 2011 році. Знімок ймовірно зроблений під час параду з нагоди завершення Другої Світової війни, адже на задньому плані ветеран з нагородами та георгіївською стрічкою (пов'язана з військовими нагородами Російської імперії та СРСР, зараз використовується як символ російської пропаганди та агресії).
Чому Труханова позбавили громадянства України
Мер Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт країни-агресора, повідомили у Службі безпеки України. Копії відповідних документів є у розпорядженні СБУ. Також міський голова Одеси має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби РФ".
Що стосується внутрішнього паспорта РФ, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа "не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании", — додали у СБУ
При цьому сам Труханов неодноразово заявляв, що не має паспорта РФ. Інформація про це, за його словами, є "черговою провокацією".
Раніше "Телеграф" розповідав, хто може стати новим мером Одеси. Після позбавлення громадянства Труханова не може залишатися міським головою українського міста.