Труханову грозит до восьми лет тюрьмы. Что именно ему инкриминируют

Бывший одесский голова может попасть за решетку

Бывший глава Одесского городского совета Геннадий Труханов получил сообщение о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Подозрение объявлено из-за гибели девяти человек во время наводнения в Одессе в сентябре этого года.

Что нужно знать:

30 сентября в Одессе за семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков

Системы водоотвода оказались не готовы к такому количеству воды

Подтопило улицы, машины и даже квартиры — погибли девять человек

Как сообщили в Нацполиции, подозрения также получили другие чиновники Одесского городского совета и коммунального предприятия. Среди фигурантов, кроме Труханова, два его заместителя, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

Вручение подозрения Труханову

Судя по фото, правоохранители подошли к Труханову на паркинге

Труханов получил подозрение

В Офисе Генерального прокурора добавили, что эксмер Одессы, по данным следствия, ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценное функционирование инженерных сетей города. По этой причине одесские улицы затоплялись годами. Труханов знал об этом, но не принял меры, предусмотренные его полномочиями. Не было произведено своевременного ремонта сливной канализации, водоотвода и дренажных систем.

Кроме того, в день трагедии, 30 сентября 2025 года, городской голова не организовал должное оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп. Также он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты, — заявили в Офисе генпрокурора

Решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер и отстранении от должностей действующих чиновников. Продолжаются судебные экспертизы.

Смертельное наводнение в Одессе — что известно

30 сентября Одессу накрыли обильные дожди, возникло наводнение, унесшее жизни девяти жителей областного центра. Среди погибших — семья с ребенком, жившая на цокольном этаже дома. За считанные минуты вода достигла критического уровня, у людей не было шанса спастись. Система водоотвода Одессы оказалась неподготовленной к стихии, отметили в полиции.

Людей эвакуировали спасатели

Многие жители города нуждались в помощи

Улицы буквально превратились в реки

Ранее "Телеграф" сообщал, что после освобождения от должности мэра Одессы Геннадия Труханова его место временно занял Игорь Коваль, секретарь Одесского горсовета. Соответствующий приказ был подписан 16 октября 2025г.