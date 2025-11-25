Потрібно готуватися: на скільки годин відключатимуть світло під час морозів

Українцям слід готуватись до важкої зими

Графіки відключень світла в Україні під час настання холодів будуть тривалими. А в деяких регіонах уже зараз час від часу запроваджуються такі обмеження електропостачання.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Готуйтеся до 14 годин без світла: ексміністр енергетики розповів, що чекає на українців взимку".

За його словами, якщо температура повітря опуститься до мінус 10, українцям потрібно готуватися до перерв від 12 до 14 годин.

Вони вже є – у Києві в кінці минулого тижня було 14 (а деякі кияни були без світла 18 годин, — Ред.) годин без електрики сказав Продан

Раніше професор розповів, як радянські інженери створили найхолодніші будинки. За його словами, деякі радянські будинки мають не лише тонкі стіни у 25 см, що менше на 13 см, ніж потрібно, а й так звані "хрущовські холодильники".