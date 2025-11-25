Називалася Польовою та в честь більшовицького вождя: де зараз ця вулиця в центрі Дніпра

Цей проспект багато разів змінював назви

Один з центральних проспектів Дніпра носить ім'я Олександра Поля. Це одна з ключових міських магістралей, названа на честь видатного підприємця, промисловця та громадського діяча. Цікаво, що раніше вона мала співзвучну назву.

Первісна назва — вулиця Польова. У ХІХ столітті вона була дорогою, що вела з Катеринослава на Краснопілля та Сурсько-Литовське. У ХХ столітті назва змінювалася кілька разів:

у 1930-х — вулиця МОДРу (на честь Міжнародної організації допомоги борцям революції)

(на честь Міжнародної організації допомоги борцям революції) у 1957 році — проспект Кірова

у 2016 році — повернула історичну локальність, отримавши ім’я Олександра Поля.

Проспект Поля (Кірова)

На цьому проспекті розташована Дніпропетровська ОДА на пішохідному відрізку у 300 метрів між вулицею Старокозацькою та проспектом Лесі Українки. Загальна ж довжина — 4,4 км.

Колись вулиця Польова починалася від Тюремної площі, де у ХІХ столітті стояла міська тюрма. Після її знищення у 1919 році площа стала пустирем. Сьогодні на цьому місці — Сквер Героїв.

Хто такий Олександр Поль

Олександр Миколайович Поль

Олександр Миколайович Поль (1832–1890) — нащадок роду Полуботків, підприємець, громадський діяч і людина, яка відіграла ключову роль у промисловому становленні Придніпров’я. Серед іншого він відкрив поклади високоякісної залізної руди в Криворіжжі та залучив іноземний капітал для їх розробки, був ініціатором будівництва залізниці та мосту через Дніпро, а також активно займався археологією та колекціонував старожитності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі є вулиця, на якій немає жодної адреси. Проте будівлі там є.