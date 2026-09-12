Зруйновано верхні поверхи, кількість постраждалих зросла. Наслідки удару Росії по висотці в Одесі (фото і відео)

Ворог атакував обласний центр ракетами та дронами

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Під ранок суботи, 12 вересня, росіяни атакували Одесу. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок в Аркадії, постраждали жителі.

Оновлено 7:55 Відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто, — Лисак. Ліквідація наслідків триває. Олег Кіпер, глава Одеської ОВА інформує, що серед постраждалих є дитина. Верхні поверхи повністю зруйновано.

"Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару. Фото: t.me/odesaMVA

Верхні поверхи зруйновано. Фото: t.me/odeskaODA

Двір засипано уламками. Фото: t.me/odeskaODA

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до шести людей, — Лисак.

Постраждала багатоповерхівка. Фото: t.me/odesaMVA

Про удар повідомив глава Одеська МВА Сергій Лисак. Відомо вже про трьох постраждалих. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що Одесу атакують крилатими ракетами та реактивними дронами.

Виникла масштабна пожежа. Фото: Telegram

Зайнялася кутова частина будинку. Фото: Telegram

Пошкодження значні. Фото: Telegram

Вогонь охопив частину дома. Фото: Telegram

Місцеві Telegram-канали поширюють фото та відео наслідків атаки. Як видно на кадрах, висотний житловий будинок отримав суттєві пошкодження на верхніх поверхах. Попередньо пошкоджено кілька поверхів, виникла пожежа.

Росія регулярно атакує Одесу

На початку місяця, 3 вересня, росіяни атакували елітний житловий комплекс "Руслан і Людмила" в Одесі. Тоді було пошкоджено 20 квартир з 10 по 17 поверхи, а також більш ніж десять автомобілів, що було припарковано поруч. Постраждали 17 людей, серед яких троє дітей.

Як повідомляв "Телеграф", 11 вересня росіяни атакували Київ. Зокрема ворог вдарив по АЗС у двох районах столиці — Дніпровському та Оболонському. Двоє людей загинули від атак РФ на столицю, ще 12 отримали поранення.