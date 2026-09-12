Рус

Зруйновано верхні поверхи, кількість постраждалих зросла. Наслідки удару Росії по висотці в Одесі (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
На верхніх поверхах виникла пожежа Новина оновлена 12 вересня 2026, 08:09
На верхніх поверхах виникла пожежа. Фото Колаж "Телеграф"

Ворог атакував обласний центр ракетами та дронами

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Під ранок суботи, 12 вересня, росіяни атакували Одесу. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок в Аркадії, постраждали жителі.

Оновлено 7:55 Відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто, — Лисак. Ліквідація наслідків триває. Олег Кіпер, глава Одеської ОВА інформує, що серед постраждалих є дитина. Верхні поверхи повністю зруйновано.

"Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід", — йдеться у повідомленні.

Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Наслідки удару. Фото: t.me/odesaMVA
Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Верхні поверхи зруйновано. Фото: t.me/odeskaODA
Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Двір засипано уламками. Фото: t.me/odeskaODA

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до шести людей, — Лисак.

Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Постраждала багатоповерхівка. Фото: t.me/odesaMVA

Про удар повідомив глава Одеська МВА Сергій Лисак. Відомо вже про трьох постраждалих. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що Одесу атакують крилатими ракетами та реактивними дронами.

Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Виникла масштабна пожежа. Фото: Telegram
Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Зайнялася кутова частина будинку. Фото: Telegram
Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Пошкодження значні. Фото: Telegram
Росія вдарила по Одесі ракетами 12.09.2026, наслідки
Вогонь охопив частину дома. Фото: Telegram

Місцеві Telegram-канали поширюють фото та відео наслідків атаки. Як видно на кадрах, висотний житловий будинок отримав суттєві пошкодження на верхніх поверхах. Попередньо пошкоджено кілька поверхів, виникла пожежа.

Росія регулярно атакує Одесу

На початку місяця, 3 вересня, росіяни атакували елітний житловий комплекс "Руслан і Людмила" в Одесі. Тоді було пошкоджено 20 квартир з 10 по 17 поверхи, а також більш ніж десять автомобілів, що було припарковано поруч. Постраждали 17 людей, серед яких троє дітей.

Як повідомляв "Телеграф", 11 вересня росіяни атакували Київ. Зокрема ворог вдарив по АЗС у двох районах столиці — Дніпровському та Оболонському. Двоє людей загинули від атак РФ на столицю, ще 12 отримали поранення.

Теги:
#Одеса #Ракети #Атака #Багатоповерхівка