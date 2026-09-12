Разрушены верхние этажи, количество пострадавших возросло. Последствия удара России по высотке в Одессе (фото и видео)

Враг атаковал областной центр ракетами и дронами

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Под утро субботы, 12 сентября, россияне атаковали Одессу. Поврежден многоэтажный жилой дом в Аркадии, пострадали жители.

Обновлено 7:55 Известно о 12 пострадавших в результате вражеской атаки на город, — Лысак. Ликвидация последствий продолжается. Олег Кипер, глава Одесской ОВД информирует, что среди пострадавших есть ребенок. Верхние этажи полностью разрушены.

"Взрывной волной повреждены соседние жилые дома и газопровод низкого давления. По другому адресу повреждены еще три жилых дома, один из которых полностью разрушен, а также газопровод", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: t.me/odesaMVA

Пострадали верхние этажи. Фото: t.me/odeskaODA

Двор усеян обломками. Фото: t.me/odeskaODA

Обновлено. Число пострадавших возросло до шести человек, — Лысак.

Повреждения существенные. Фото: t.me/odesaMVA

Об ударе сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. Известно уже о трех пострадавших. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что Одессу атакуют крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Возник масштабный пожар. Фото: Telegram

Загорелась угловая часть дома. Фото: Telegram

Повреждения значительные. Фото: Telegram

Огонь охватил часть дома. Фото: Telegram

Местные Telegram-каналы распространяют фотографии и видео последствий атаки. Как видно на кадрах, высотный жилой дом получил серьезные повреждения на верхних этажах. Предварительно повреждены несколько этажей, возник пожар.

Россия регулярно атакует Одессу

В начале месяца, 3 сентября, россияне атаковали элитный жилищный комплекс "Руслан и Людмила" в Одессе. Тогда было повреждено 20 квартир с 10 по 17 этажа, а также более десяти автомобилей, что было припарковано рядом. Пострадали 17 человек, среди которых трое детей.

Как сообщал "Телеграф", 11 сентября россияне атаковали Киев. В частности, враг ударил по АЗС в двух районах столицы — Днепровском и Оболонском. Два человека погибли от атак РФ на столицу, еще 12 получили ранения.