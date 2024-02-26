"Наибольший идиотизм в истории": Туск объяснил, что будет, если Украина и Польша поссорятся

Польский премьер призвал найти выход из ситуации

Украина и Польша должны найти общее решение по украинскому экспорту. Это не должно препятствовать интересам ни Украины, ни польских фермеров, продолжающих блокировать украинскую границу.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пишет Ukrayina.pl. По его словам, Польша готова софинансировать украинский экспорт в страны, нуждающиеся в зерне.

"Этой тревогой сегодня охвачена вся Европа. Надо искать решения. Мы говорили о том, как Канада и Польша могут радикально увеличить возможности экспорта украинского зерна в нуждающиеся и голодающие страны. Польша готова активно участвовать и софинансировать такую деятельность, что может стать большим облегчением: для польских и европейских фермеров, для Украины и для тех, кто ждет дешевую еду", — сказал польский премьер.

Туск подчеркнул, что Украина, Польша и Европейская Комиссия должны найти решение ситуации по экспорту украинского зерна. В то же время он подчеркнул, что "жертвами того или иного решения не могут быть польские фермеры".

По его словам, в такой критический момент Украина и Польша должны решить это недоразумение, ведь "это был бы величайший идиотизм в истории, если бы мы поссорились и не нашли решения этому делу". Туск добавил, что Варшава и Киев "нужны сейчас друг другу, как никогда раньше".

Напомним, 23 февраля представители украинского правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыли на границу с Польшей для встречи с польскими чиновниками. Но представители Польши не явились, поэтому встреча не состоялась.