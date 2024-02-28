Рус

Потрібні не війська НАТО в Україні, а західні технології та озброєння - Євген Дикий

Автор
Євген Дикий Євген Дикий
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Потрібні не війська НАТО в Україні, а західні технології та озброєння Новина оновлена 28 лютого 2024, 13:37

Експерт Міжнародного інституту демократій та екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому не варто розцінювати подібні заяви всерйоз

Нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона, що війська НАТО можуть допомогти Україні у війні з Росією, не варто сприймати серйозно. Було сказано, що там щось обговорюється. Так можна роками обговорювати без конкретної реалізації.

Імовірність того, що до нас поїдуть війська НАТО, я оцінюю як практично нульову. Не можна казати, що такого точно не буде. Але ймовірність вкрай низька.

Представники НАТО настільки бояться прямого конфлікту з Росією, що ми досі не змогли подолати збудований ними бар’єр (набагато менший, ніж відправлення військ в Україну) щодо заборони застосовувати західне озброєння на території РФ.

Ми досі пов’язані у цьому сенсі. І ця умова контролюється. Коли російські добровольці (РДК) воювали у Шебекіно, на якомусь відео побачили бельгійську гвинтівку, то був дипломатичний скандал. Настільки НАТО боїться вступити в прямий конфлікт з Росією, який може перерости в ядерну війну.

У такій ситуації вважати, що парламент, виборці бодай однієї країни Заходу проголосують за те, щоб до України вирушили їхні війська, це все одно, що жити в країні рожевих поні. З тієї ж серії, що вважати, ніби ось-ось прилетять марсіани і чомусь вступлять у війну на боці України.

Якщо вже грати у казки, то приліт авіації західних партнерів із їхніми пілотами нам би дуже допоміг. Як і розгортання на нашій території західних підрозділів ППО. Але просто воювати в окопах ми вміємо набагато краще. НАТО тут зовсім не готове.

Тож не варто розцінювати подібні заяви всерйоз. І з огляду на політичні моменти, і, власне, через неготовність воювати так, як ми воюємо. Штурмувати лісопосадки Бундесвер точно не приїде. Як і французька армія.

Тому мені дуже не подобається ця заява Макрона. Яка не має відношення до реальності, але вже призвела до того, що в Україні хтось ухопився за цю заяву як за чергову соломинку, міркуючи приблизно так: "Може, нам тепер і не потрібно проводити масову мобілізацію, якщо до нас на допомогу їдуть армії НАТО?" Ми вже катастрофічно затягли з мобілізацією, яку слід було розвертати хвилями ще півтора року тому. І зараз платимо за це втратами нових територій, своїх людей.

Усі ці хапання за соломинку нам дуже шкодять. Як шкодить усе, що відкладає мобілізацію. А антимобілізатори хапаються за будь-що, включаючи такі безпідставні заяви, як про гіпотетичне прибуття в Україну військ НАТО.

Набагато важливіше, що Макрон заявив про створення коаліції з надання Україні ракет високої дальності. Це реально цікаво. І може спрацювати.

На мою думку, нам не потрібні війська НАТО. Але нам потрібні західні технології. Українці вже довели, що здатні не просто освоїти, а й удосконалити все, що завгодно.

Ті ж ЗРК Patriot розробники створювали як стаціонарні системи, які розгортають, щоби прикривати певний об’єкт. А ми першими у світі зробили Patriot "блукаючим" ЗРК, який масово валить російські "сушки".

Тож нам не потрібні натовські війська. Нам потрібні натовські озброєння, боєприпаси, технології. Ми чудово вміємо ними оперувати.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #НАТО #Зброя