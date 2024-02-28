Експерт Міжнародного інституту демократій та екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому не варто розцінювати подібні заяви всерйоз

Нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона, що війська НАТО можуть допомогти Україні у війні з Росією, не варто сприймати серйозно. Було сказано, що там щось обговорюється. Так можна роками обговорювати без конкретної реалізації.

Імовірність того, що до нас поїдуть війська НАТО, я оцінюю як практично нульову. Не можна казати, що такого точно не буде. Але ймовірність вкрай низька.

Представники НАТО настільки бояться прямого конфлікту з Росією, що ми досі не змогли подолати збудований ними бар’єр (набагато менший, ніж відправлення військ в Україну) щодо заборони застосовувати західне озброєння на території РФ.

Ми досі пов’язані у цьому сенсі. І ця умова контролюється. Коли російські добровольці (РДК) воювали у Шебекіно, на якомусь відео побачили бельгійську гвинтівку, то був дипломатичний скандал. Настільки НАТО боїться вступити в прямий конфлікт з Росією, який може перерости в ядерну війну.

У такій ситуації вважати, що парламент, виборці бодай однієї країни Заходу проголосують за те, щоб до України вирушили їхні війська, це все одно, що жити в країні рожевих поні. З тієї ж серії, що вважати, ніби ось-ось прилетять марсіани і чомусь вступлять у війну на боці України.

Якщо вже грати у казки, то приліт авіації західних партнерів із їхніми пілотами нам би дуже допоміг. Як і розгортання на нашій території західних підрозділів ППО. Але просто воювати в окопах ми вміємо набагато краще. НАТО тут зовсім не готове.

Тож не варто розцінювати подібні заяви всерйоз. І з огляду на політичні моменти, і, власне, через неготовність воювати так, як ми воюємо. Штурмувати лісопосадки Бундесвер точно не приїде. Як і французька армія.

Тому мені дуже не подобається ця заява Макрона. Яка не має відношення до реальності, але вже призвела до того, що в Україні хтось ухопився за цю заяву як за чергову соломинку, міркуючи приблизно так: "Може, нам тепер і не потрібно проводити масову мобілізацію, якщо до нас на допомогу їдуть армії НАТО?" Ми вже катастрофічно затягли з мобілізацією, яку слід було розвертати хвилями ще півтора року тому. І зараз платимо за це втратами нових територій, своїх людей.

Усі ці хапання за соломинку нам дуже шкодять. Як шкодить усе, що відкладає мобілізацію. А антимобілізатори хапаються за будь-що, включаючи такі безпідставні заяви, як про гіпотетичне прибуття в Україну військ НАТО.

Набагато важливіше, що Макрон заявив про створення коаліції з надання Україні ракет високої дальності. Це реально цікаво. І може спрацювати.

На мою думку, нам не потрібні війська НАТО. Але нам потрібні західні технології. Українці вже довели, що здатні не просто освоїти, а й удосконалити все, що завгодно.

Ті ж ЗРК Patriot розробники створювали як стаціонарні системи, які розгортають, щоби прикривати певний об’єкт. А ми першими у світі зробили Patriot "блукаючим" ЗРК, який масово валить російські "сушки".

Тож нам не потрібні натовські війська. Нам потрібні натовські озброєння, боєприпаси, технології. Ми чудово вміємо ними оперувати.