В Україні можуть заборонити TikTok: у Раді назвали причину та умову

Україна розраховує на реакцію соцмережі

В Україні можуть заборонити TikTok, де виявили десятки акаунтів, які просувають кремлівські наративи, якщо соцмережа продовжить не реагувати на випадки російської пропаганди. Україна має досвід заборони соцмереж, тому не потребує прикладу інших країн.

"Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ Президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть", — розповів народний депутат. від партії "Голос", голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі "Радіо Свобода".

При цьому, за його словами, наразі потреби блокування TikTok немає. Однак, якщо соцмережа продовжить ігнорувати випадки російської пропаганди, вона може з’явитися.

"Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в ТіkТоk займається російською пропагандою. Реакції TikTok я не чув. Якщо TikTok не реагуватиме, і це лише посилюватиметься, така ситуація може з’явитися. Поки, я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну, і завжди спочатку краще спробувати домовитися, ніж одразу переживати найжорсткіші заходи", – резюмував Юрчишин.

Як повідомляв Телеграф, Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про заборону в країні відеохостингу TikTok. Сервіс звинувачують у тісних зв’язках із компартією Китаю. Далі його має затвердити Сенат, проте важко спрогнозувати, чи вона отримає там необхідну підтримку.