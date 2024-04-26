В Раді розповіли важливі деталі про засідання нового "Рамштайну"

Низка країн оголосили про рекордні пакети допомоги, ведеться робота з отримання комплексів Patriot

Засідання групи Рамштайн 26 квітня стало успішним для України. Учасники проговорили питання логістики.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв.

"Успішність будь-якого засідання у форматі Рамштайн напряму залежить від попередніх домовленостей та рішень на найвищому рівні. Враховуючи, що США, Велика Британія та низка інших країн напередодні оголосили про надання нам рекордних пакетів допомоги, сьогоднішнє засідання групи Рамштайн було дуже успішним. Проговорювалися питання логістики та порядку доправлення до України вже оголошеної допомоги та додаткові потреби України в ППО, артилерії та бронетехніці", — розповів Чернєв.

Так, нардеп нагадав, що Україні досі необхідно щонайменше 7 комплексів Patriot.

"Як оголосив Президент, ми зробимо все, щоб їх отримати. Вже домовлено, що Німеччина передасть нам ще один, вже третій Patriot, щодо інших робота ведеться", — розповів Чєрнєв.

Водночас нардеп підтвердив поширену в іспанській пресі інформацію про те, що Мадрид зможе надати Україні лише ракети до систем Patriot — без самих установок ППО.

"Річ у тім, що Іспанія має в наявності лише три батареї Patriot, на двох з них наші та іспанські військові проходять навчання, а третя дислокується у Туреччині. Відповідно, можливості щодо передачі нам цих систем ППО в Іспанії обмежені. Ми сподіваємося, що наші іспанські друзі зрештою знайдуть можливість передати нам Patriot, але і за ракети до них — велика подяка", — додав Чєрнєв.