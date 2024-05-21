Нардеп-"слуга" Гривко, який запропонував запровадити "податок на бездітність", виправдався, але знову нарвався на скандал: подробиці

Депутат запевнив, що він "ставив за мету лише процвітання України"

"Слуга народу" Сергій Гривко, який запропонував запровадити в Україні "податок на бездітність", спробував виправдати свій законопроєкт. Втім, судячи з коментарів, його аргументи видалися українцям не переконливими.

Так, на своїй сторінці у Facebook Гривко опублікував пост, де заявив, що скандальний законопроєкт №11264 він готував з усвідомленням існуючої ситуації по демографії. За його словами, документ був потрібен для того, щоб обговорити це питання та знайти рішення на основі реальної концепції, яка "передбачала безліч переваг".

Також депутат запевнив, що він "ставив за мету лише процвітання України".

"Відчув рівень хейту, але в той же час мав сили, щоб підняти питання демографії та витримати його. Бо це питання необхідно обговорити з суспільством задля майбутнього держави! Хоча вже більше 20 років йдуть обговорення проблеми демографії, але чи були Ви залучені до вказаних процесів? Чи висловлювали свою думку? Чи щось ефективне робилось в цьому напрямку? Тому прошу ознайомитись із ситуацією та долучитись до спільного вирішення проблеми, оскільки демографія впливає на збереження і процвітання нації та країни!", — сказав він.

Втім, судячи з коментарів у нього під постом, українці не оцінили його пояснень:

Нагадаємо, що у Раді вже відкликають законопроект про "податок на бездітність". Там пообіцяли, що такі нововведення ніхто не вводитиме.