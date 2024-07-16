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Без мита та ПДВ: Рада ухвалила правки на ввезення в Україну важливого обладнання

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 16 липня 2024, 15:09
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграфу"

Ті ж правки прийнято для машин механізованого розмінування

Верховна Рада України ухвалила правки до законопроєкту, який передбачає звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, що ввозиться в Україну.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

Зокрема від мита та ПДВ звільняється:

  • електрогенераторне обладнання;
  • обладнання для вітро та сонячної генерації;
  • акумулятори (крім акумуляторів малої потужності)
  • обладнання для протимінної діяльності;
  • обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Окрім цього, зазначається, що нардепи в цілому ухвалили законопроєкти №11258 та 11259, у яких йдеться про скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування.

"Коди підібрані таким чином аби не зашкодити (навпаки допомогти) вітчизняним товаровиробникам", — писав Гетманцев.

Про обладнання для протимінної діяльності та обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам також йдеться у вищевказаних законах. За словами депутатки Ірини Геращенко до другого читання у законопроєкти про мита та ПДВ додали тактичні навушники, радіоелектронні засоби боротьби з БПЛА.

"Україна — найбільш замінована країна у світі, нам потрібно збільшувати виробництво саперної техніки та машин для розмінування. Закон звільнює від ПДВ та мита операції з ввезення товарів для виробництва та ремонту машин механізованого розмінування", — написала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада незабаром розгляне затяжний законопроєкт про перехід на зимовий час.

Теги:
#Україна #Мито #Рада