Без мита та ПДВ: Рада ухвалила правки на ввезення в Україну важливого обладнання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ті ж правки прийнято для машин механізованого розмінування
Верховна Рада України ухвалила правки до законопроєкту, який передбачає звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, що ввозиться в Україну.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.
Зокрема від мита та ПДВ звільняється:
- електрогенераторне обладнання;
- обладнання для вітро та сонячної генерації;
- акумулятори (крім акумуляторів малої потужності)
- обладнання для протимінної діяльності;
- обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
Окрім цього, зазначається, що нардепи в цілому ухвалили законопроєкти №11258 та 11259, у яких йдеться про скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування.
"Коди підібрані таким чином аби не зашкодити (навпаки допомогти) вітчизняним товаровиробникам", — писав Гетманцев.
Про обладнання для протимінної діяльності та обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам також йдеться у вищевказаних законах. За словами депутатки Ірини Геращенко до другого читання у законопроєкти про мита та ПДВ додали тактичні навушники, радіоелектронні засоби боротьби з БПЛА.
"Україна — найбільш замінована країна у світі, нам потрібно збільшувати виробництво саперної техніки та машин для розмінування. Закон звільнює від ПДВ та мита операції з ввезення товарів для виробництва та ремонту машин механізованого розмінування", — написала вона.
Раніше "Телеграф" писав, що Рада незабаром розгляне затяжний законопроєкт про перехід на зимовий час.