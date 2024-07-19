"Як то кажуть камінг аут": нардеп прокоментував скандальний законопроєкт про відкуп корупціонерів

У своєму теперішньому вигляді законопроєкт – це імітація, заявив нардеп

Діючий законопроєкт, який дозволить підозрюваним у корупції заплатити штраф і таким чином фактично "відкупитися" від покарання, має багато проблем, тому у тому вигляді, в якому за нього проголосували, не буде ефективним. Потрібно переписувати документ повністю.

Про це написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. За його словами, ситуація, коли злочинець замість того, щоб сидіти, здає спільників, компенсує шкоду та визнає провину – виграшна для суспільства, проте в документі, який приняли депутати, є свої нюанси.

"В діючій пропозиції, яку парламент прийняв немає відшкодування шкоди. Тільки повернення суми зафіксованої слідством. Тобто, ви розкрутили схему закупівель курток для армії. Правоохоронці заарештували одну фуру, хай 5% збитку. Ви повернули 5% ну хай ще витрати на слідство/суд і ..все. Те що вас покривав міністр або заступник міністра, те що схема діяла по всій країні — за душки. Те що ви самі схему не створили, а були гвинтиком — забули. Здогадайтеся, хто вам кошти дасть? Думаю ще й з запасом. І тут не треба говорити, що угоду укладають прокурори, то ж вони не підуть на шкоду слідству. Синиця в руках завжди перемагає страуса ему в бігах", – зазначив він.

Окрім того, Юрчишин розкритикував обмеженість законопроєкту. Зараз він стосується виключно антикорупції, але було б непогано поширити його на інші злочини, наприклад, на фінансові.

"Наприклад, фінансова схема. Правоохоронці зловили махінатора, той готовий повернути все, здати поплічників, визнає провину. Чому нам його садити? Нахіба нам його утримувати коштами бюджету? Просто хай варне і шкоду, і витрати на процес і штраф — і вільному воля, спасенному…А ні, рай не проглядається, бо судимість буде. Відтак ніяких державних посад і купа складнощів. Угоди занадто хороший механізм щоб їх обмежувати тільки антикорупцією. Зрештою, світ клином на корупції не зійшовся. Кримінальний кодекс повний статей які не містять умов нанесення шкоди здоров'ю та життю, нацбезпеці чи інших злочинів по яким угоди точно не актуальні", – зазначив він.

Дискусію щодо закону нардеп оцінив, як правильну. За його словами, в Україні судовий процес довгий та не гарантує успіху, особливо якщо фігуранти процесів втікають на Захід та повернути їх звідти майже неможливо.

"Проблем, повторюся кілька. Чому тільки корупційні злочини? Невже тому що це б'є по владі? Ну і співмірність шкоди/стягнень. Злити стрілочників замість "великої риби" це, за аналогією Італії, мафіозі і багаті, і на свободі. Тобто бос в маслі, а солдато і піккіотто в повазі, бо мають вирок за угодою, але своїх не здали. З хорошого два — комітет запропонував по 116 статті. Тобто є шанс переписати закон повністю. Для цього треба дві умови — суспільний тиск та політичну волю. Перше головніше. Тому пильнуйте. Ми маємо перемогти нашу мафію/корумпантів. Бо вони ну дуже заважають нашій Перемозі", – написав він, додавши, що за діючу пропозицію голосував червоною карткою, оскільки "імітація гірше відвертої шкоди".

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на суспільний резонанс, який здійнявся в мережі після прийняття Радою у першому читанні законопроєкту, який дозволить підозрюваним у корупції заплатити штраф та "відкупитися" від покарання.

Після набуття суспільного резонансу, деякі нардепи почали виправдовуватися за свої голоси. Так, народний обранець Дмитро Гурін заявив про те, що просто помилився і нібито думав, що голосував за інший проєкт закону.