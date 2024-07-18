Арахамія скасував зраду, нардеп Железняк назвав це "зашкваром": деталі закону про відкуп корупціонерів

Фінальна версія законопроєкту буде проходити "залік" від міжнародників

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на суспільний резонанс, який здійнявся в мережі після прийняття Радою у першому читанні законопроєкту, який дозволить підозрюваним у корупції заплатити штраф та "відкупитися" від покарання.

Зі слів Арахамії випливає, що українці не до кінця розібралися у ситуації й переживати нібито нема про що. "Все буде гарно доопрацьовано до другого читання", зазначив голова фракцій у своєму допис і Telegram.

Він опублікував кілька "ключових позицій" щодо законопроєкту №11340.

"Депутати взагалі не піднімали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану", — написав Арахамія.

За його словами, наразі пройшло перше читання й у депутатів є перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, які мають цим механізмом користуватись. Також Арахамія підкреслив, що Угода – це право прокуратури, а не обов’язок.

"Сподіваюсь, що сьогодні ні в кого, особливо в середовищі громадських активістів, немає сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка", — підкреслив голова фракції.

Також за його словами, фінальна версія законопроєкту все одно буде проходити "залік" від міжнародників.

"Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій", — написав Арахамія та додав, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зробив допис у своєму акаунті в Telegram, де попросив своїх колег "не смішити". За його словами, вимога прийняти закон про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів насправді є вимогою Ukraine Facility, проте сам текст Угоди написаний погано.

"Сам текст саме в такому поганому вигляді писав Уряд, саме Мінʼюст, і явно не під нормальні консультації з колегами від міжнародних партнерів. Просто внесли під номером 11340, який сьогодні після всіх застережень протягли у першому читанні. Тобто написали завідомо поганий текст, потім повідомили партнерів, і зараз хочете прикрити свій зашквар їх позицією, яку не питали", — написав Железняк.

"Нагадаю на 1000% таку саму ситуацію: текст від Уряду по реформі БЕБ. Теж була в Ukraine Facility, теж Уряд брехав що погодив з партнерами, а потім вийшов лист G7 що партнери проти".

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11340. Він дозволятиме чиновникам, яких підозрюють у корупційних злочинах, йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.

Після набуття суспільного резонансу, деякі нардепи почали виправдовуватися за свої голоси. Так, народний обранець Дмитро Гурін заявив про те, що просто помилився і нібито думав, що голосував за інший проєкт закону.