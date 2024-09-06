"Його чекає прекрасне майбутнє": юрист-міжнародник про заміну Кулеби на Сибігу

Експерт окреслив перспективи для МЗС та майбутнє Кулеби

Кадрові перестановки в Кабміні цього тижня були головним предметом дискусій. Особливо обговорювали відставку Дмитра Кулеби, яка для багатьох була несподіванкою. Та насправді уже колишній очільник МЗС має багато перспектив, а новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга є висококласним професіоналом.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив Євгеній Огарков, президент адвокатського об'єднання "Гарантія" і експерт з міжнародного права. Зокрема, він схарактеризував Дмитра Кулебу як надзвичайно порядну людину та фахового дипломата.

"Я думаю, що перспективи у спеціалістів такого рівня, звісно, є. Його чекає прекрасне майбутнє. Не впевнений, що це буде державна служба найближчим часом, але це однозначно буде щось значуще і важливе для країни", — сказав Євгеній Огарков.

Андрій Сибіга, на думку експерта, також є професіоналом високого рівня. "Він був послом України у Туреччині, а це досить важливий напрямок зовнішньополітичної взаємодії. Також він працював в Офісі Президента України, тому у нього точно є великий досвід, щоб виконувати завдання, які поклав Президент на виконавчу гілку влади".

Раніше "Телеграф" писав, чому вирішили звільнити одразу половину міністрів. Політолог Якубін вважає, що у нового складу Кабміну немає чіткого плану дій.