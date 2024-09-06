"Викликів багато": Стефанчук пояснив сенс усіх перестановок у Кабміні

Було декілька міністерств, які доволі довгий час мали тимчасово виконуючих обов'язки міністрів

Кадрові зміни у складі Кабінету міністрів України відбулися для того, щоб посилити державні інституції. Це питання останнім часом було предметом великої кількості дискусій та обговорень.

Про це написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що зміни були давно очікуваними.

"Сьогодні Верховна Рада України призначила нових членів Кабінету Міністрів України. Ні для кого не секрет, що питання посилення урядових інституцій довгий час було предметом дискусій та обговорень. І ключове слово тут — "посилення". Вважаю, що саме для цього і відбулися зміни", – відзначив він.

Також, нагадав спікер, було декілька міністерств, які доволі довгий час мали тимчасово виконуючих обов'язки міністрів. Тепер вони мають повноцінних міністрів на чолі установ.

"Викликів багато, на багатьох напрямах. Кожен із нових очільників розуміє відповідальність і поставлені задачі. Щиро бажаю кожному з міністрів, яких сьогодні призначив український парламент, продуктивної та ефективної роботи", – додав він.

4 вересня відставку подали міністр віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр реінтеграції Ірина Верещук та заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який відповідав за економічний та енергетичний блоки. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що 4 вересня очікується "день звільнень", а 5 вересня — "день призначень".

5 вересня на засідання Ради було звільнено з посади міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та з посади віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Також посади позбувся голова Фонду держмайна України Віталій Коваль та деякі інші міністри та чиновники.