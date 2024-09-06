"Его ждет прекрасное будущее": юрист-международник о замене Кулебы на Сибигу

Эксперт очертил перспективы для МИДа и будущего Кулебы

Кадровые перестановки в Кабмине на этой неделе являлись главным предметом дискуссий. Особо обсуждали отставку Дмитрия Кулебы, которая для многих была неожиданностью. Но на самом деле у бывшего главы МИД много перспектив, а новый министр иностранных дел Андрей Сибига является высококлассным профессионалом.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал Евгений Огарков, президент адвокатского объединения "Гарантия" и эксперт по международному праву. В частности, он охарактеризовал Дмитрия Кулебу как порядочного человека и профессионального дипломата.

"Я думаю, что перспективы у специалистов такого уровня, конечно, есть. Его ждет прекрасное будущее. Не уверен, что это будет государственная служба в ближайшее время, но это будет однозначно что-то значимое и важное для страны", — сказал Евгений Огарков.

Андрей Сибига, по мнению эксперта, также профессионалом высокого уровня. "Он был послом Украины в Турции, а это достаточно важное направление внешнеполитического взаимодействия. Также он работал в Офисе Президента Украины, поэтому у него точно есть большой опыт, чтобы выполнять задачи, возложенные Президентом на исполнительную ветвь власти".

Ранее "Телеграф" писал, почему решили уволить сразу половину министров. Политолог Якубин считает, что у нового состава Кабмина нет четкого плана действий.