"Конкретні кроки": Україна та Німеччина підписали угоду про посилення ППО

Угода спрямована на досягнення конкретних кроків із забезпечення захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури

Україна та Німеччина уклали окрему угоду, яка передбачає негайне посилення протиповітряної оборони. На засіданні міністрів оборони країн "Групи семи" (G7) документ підписали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це сам Умєров повідомив у своєму Facebook. Він зазначив, що окрім Німеччини, до угоди долучаться ще чотири країни Європи – Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди.

Угода передбачає низку домовленостей, згідно з якими підписанти фінансуватимуть власні, або робитимуть внески у спільні проєкти, спрямовані на посилення ППО Збройних сил України. Угода спрямована на досягнення конкретних кроків із забезпечення захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури від російських терористичних актів.

Зокрема, Німеччина передає Україні системи ППО IRIS-T різних модифікацій. У квітні стало відомо, що в Україні є три системи IRIS-T SLM, в травні мала бути передана ще одна. Загалом до кінця 2024 року в України орієнтовно мало бути понад шість ЗРК, однак точні дані не розголошуються з міркувань безпеки. Під час візиту президента Володимира Зеленського в Німеччину в жовтні, була анонсована передача ще одного ЗРК. Вартість ЗРК IRIS-T SLM близько 140 млн євро.

"Телеграф" вже розповідав, що такі ЗРК стоять на озброєнні сил ППО на Київщині та захищають столицю. Однак це не єдиний зенітно-ракетний комплекс, що прикриває небо Києва.