"Конкретные шаги": Украина и Германия подписали соглашение об усилении ПВО

Соглашение направлено на достижение конкретных шагов по обеспечению защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Украина и Германия заключили отдельное соглашение, предусматривающее немедленное усиление противовоздушной обороны. На заседании министров обороны стран "Группы семи" (G7) документ подписали министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сам Умеров сообщил в своем Facebook. Он отметил, что, кроме Германии, к соглашению присоединятся еще четыре страны Европы – Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды.

Соглашение предусматривает ряд договоренностей, согласно которым подписанты будут финансировать собственные или делать взносы в совместные проекты, направленные на усиление ПВО Вооруженных сил Украины. Соглашение направлено на достижение конкретных шагов по обеспечению защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры от российских террористических актов.

В частности, Германия передает Украине системы ПВО IRIS-T разных модификаций. В апреле стало известно, что в Украине есть три системы IRIS-T SLM, в мае должна быть передана еще одна. Всего до конца 2024 года у Украины ориентировочно должно быть более шести ЗРК, однако точные данные не разглашаются из соображений безопасности. Во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в октябре была анонсирована передача еще одного ЗРК. Стоимость ЗРК IRIS-T SLM около 140 млн евро.

"Телеграф" уже рассказывал, что такие ЗРК стоят на вооружении сил ПВО в Киевской области и защищают столицу. Однако это не единственный зенитно-ракетный комплекс, прикрывающий небо Киева.