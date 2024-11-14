Дмитрук дав інтерв'ю росЗМІ: "слуги" жорстко відреагували і сказали, чи можна його повернути в Україну

З мандатом Дмитрука не все так просто

Резонансне інтерв’ю російським пропагандистам нардепа Артема Дмитрука, який втік з України, можна кваліфікувати як держзраду. Однак позбавити його мандата "дистанційно" не вийде.

"Телеграф" поспілкувався з нардепами з "Слуги народу", щоб дізнатися їхню думку щодо дій їхнього колеги, а також про те, чи є можливість повернути його з-за кордону або позбавити мандата.

Про яке інтерв’ю йдеться

Артем Дмитрук, який виїхав із України до Лондона, дав інтерв’ю російському пропагандистському виданню RT. Наразі вороже видання публікує уривки з нього. Судячи з них, нардеп у ньому критикував українську владу і особисто президента України Володимира Зеленського, а також заявив про нібито переслідування.

Основні тези:

Дмитрук бездоказово заявив, що у 2022 році його двічі нібито намагалися вбити, після чого викрали та катували у підвалах СБУ.

Сказав, що Зеленський із самого початку "намагався узурпувати владу, сконцентрувати владу в одних руках, прибрати незгодних".

"Курська операція — це виключно амбіції Зеленського".

"Зеленський — це людина, яка змогла вкрасти більше за всіх президентів, які до цього крали в Україні".

Влада України насправді не вірить, що Україна вступить до НАТО та ЄС.

Що каже "слуга" Олександр Мережко

Про повернення Дмитрука

Нардеп пояснив, що Дмитрука можна повернути до України шляхом екстрадиції. Проте не факт, що нам його видадуть.

"Наприклад, якщо він знаходиться на території Великої Британії, то Україна може офіційно звернутися до Великої Британії з проханням про видачу Дмитрука. Але видача — це не обовʼязок, а право Великої Британії. Для видачі необхідні відповідні правові підстави, наприклад, двосторонній договір між країнами про правову допомогу. Труднощі з видачею можуть виникати тоді, коли особа, щодо якої є звернення про видачу, заявляє про політичне переслідування. Тобто нам треба буде довести відповідним органам Великої Британії, що у випадку Дмитрука йдеться про притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, скоєні на території України. Це вже завдання наших правоохоронних органів".

Про позбавлення мандату

За словами Мережка, зараз є підстави для того, щоб позбавити Дмитрука депутатського мандата.

"Згідно зі статтею 81 Конституції України позбавити Дмирука мандату можна після вироку суду, або якщо він виїхав на постійне проживання за межі України. Тобто такі підстави є".

Про інтерв’ю пропагандистам

На думку нардепа, дії Дмитрука з юридичного погляду можна кваліфікувати як держзраду.

"Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України. Тут йдеться про допомогу ворожій державі в підривній діяльності проти України.".

Що каже "слуга" Максим Бужанський

Про екстрадицію

"Імовірність екстрадиції будь-якого громадянина України, незалежно від того, депутат він чи ні, залежить від суті та обґрунтованості пред'явлених йому звинувачень та успішності аргументування їх у країні, видача з якої запитується. З матеріалами справи Дмитрука я не знайомий, не можу оцінити перспективи".

Про позбавлення мандату

Бужанський зазначив, що у Конституції перераховані всі ситуації, за яких нардеп втрачає мандат. Однак якщо йдеться про те, щоб зробити це "дистанційно", то такого там немає.

"Питання щодо позбавлення мандата дуже дивне, у Конституції перераховані всі ситуації, за яких нардеп втрачає мандат, нічого схожого на "дистанційне позбавлення мандата" там немає".

Про скандальне інтерв’ю

"Що стосується інтерв'ю RT — РФ наш ворог, щодня вбиває наших мирних громадян, окупувала 20% території нашої країни. Я категорично не розумію, як можна давати інтерв'ю ворогам, якою б не була ситуація вдома, і категорично цього не приймаю".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Рада планує ухвалити важливе рішення щодо нардепів-утікачів.