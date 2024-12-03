Посилення ЗСУ та стратегічне планування. Умєров та Остін обговорили підготовку до нового "Рамштайну"

Міністри обговорили стратегічне планування на 2025 рік та потреби ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Окрім цього, обговорювалися інші важливі питання.

Про це сам Умєров написав у Facebook. За його словами, підготовка до нового "Рамштайну" була найголовнішою темою для розмови.

"Особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі "Рамштайн". Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність та наблизити перемогу. Наше спільне бачення – це безпека, стабільність та справедливий мир для України та всього демократичного світу", – написав він.

Окрім того, міністри обговорили стратегічне планування на 2025 рік. Мова йде про постачання Україні важливого озброєння, військової техніки, а головне, про оснащення підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, що у неділю, 13 жовтня, стало відомо, що запланованого заздалегідь засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") за участю лідерів країн, не відбудеться. Причиною цього є те, що візит американського президента Джозефа Байдена до Європи скоротили. Згідно з оприлюдненою інформацією, президент США Джо Байден планував у четвер (17 жовтня) прибути до Німеччини з візитом.

Як відомо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату. "Телеграф" дізнався у політолога Володимира Фесенка, чому насправді перенесли "Рамштайн".