У ЗМІ знову заговорили про вибори в Україні та навіть назвали дату

Тема виборів знову спливла у західних ЗМІ

У західних ЗМІ знову заговорили про те, що в Україні готуються вибори. При цьому в Україні такі заяви спростовували вже неодноразово.

Цього разу інформацію про підготовку виборів було оприлюднено виданням Economist. Матеріал був присвячений огляду ситуації в Україні, а також прогнозуванню шансів на перемогу у президента Володимира Зеленського.

"На цей час на вустах у київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації (обраного президента США Дональда) Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, яка обговорюється", — йдеться у матеріалі. Видання не повідомило, звідки взялася дата 25 травня і хто саме її обговорював.

При цьому в матеріалі наголошено, що в Офісі президента заперечують підготовку до виборів, а опитані виданням джерела ставляться до ймовірності їх проведення дуже скептично.

Варто зазначити, що раніше видання Economist вже говорило про проведення виборів в Україні і посилалося на заяву глави "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Втім, політик пізніше розповіла у коментарі "Телеграфу", що не говорила нічого подібного.

Інформацію про підготовку виборів також спростовував і голова Офісу президента Андрій Єрмак, який чітко повідомив, що вибори в Україні будуть лише після завершення війни, оскільки зараз немає можливості їх організувати

Цікаво, що повідомлення про підготовку виборів з’явилося на тлі нового вкида росіян про те, що Держдеп США після зміни влади нібито намагається "позбутися" Зеленського. Його джерелом є Служба зовнішньої розвідки Росії, про що повідомили пропагандистські ЗМІ.

У Центрі протидії дезінформації на повідомлення вже відреагували, нагадавши, що російські відомства не можуть бути джерелом правдивих даних, оскільки є учасниками інформаційної війни.

У відкритих джерелах інформація про дату 25 травня 2025 року зустрічається лише в контексті прогнозу відомого астролога Влада Росса з приводу завершення війни.

"Я вважаю, що в Україні скасують воєнний стан у 2025 році, особливо в п'ятому місяці, особливо, якщо буде це 25 травня, я не загадуватиму точно, але за нумерологією вона збігається зі входженням Сатурна на знак Овен. Сатурн – це заморозка конфлікту. Якщо астрологічно це найморозніша планета, яка тільки може бути. Це станеться 25.05.2025 року. Війна, приблизно, почалася з 22.02.2022, а закінчиться вона 25.05 2025 року, знову ж таки, приблизно", — заявив Росс.

Наскільки можна в таких питаннях можна довіряти оцінці астрологів — питання риторичне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував великий матеріал щодо того, що відбувається в Україні з темою виборів і звідки взагалі з’явилися ця інформація.