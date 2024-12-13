Скандальний нардеп Столар у топі прогульників Верховної Ради

Одіозний нардеп Столар рідко з'являється у Раду

Народний депутат Вадим Столар потрапив до антирейтингу прогульників в українському парламенті. За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання він увійшов до трійки найбільш неактивних депутатів.

Статистика голосувань свідчить, що Столар пропустив майже всі засідання. Про це пише рух "Чесно" у своєму дослідженні. Зокрема, йдеться про те, що він пропустив 86% засідань Верховної Ради. Також він є фігурантом "Реєстру зрадників" від Чесно. До цього реєстру доєднують, якщо людина поширювала проросійську риторику, перейшла на бік РФ, фінансувала російські війська тощо.

Нагадаємо, раніше він обирався до ВР від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, наразі він входить до групи "Відновлення України". У 2012 році він голосував за мовний закон, який є неконституційним.

Раніше журналісти з'ясували цікаві деталі про депутата. Протягом повномасштабної війни Столар тричі виїжджав за кордон: у квітні, травні та червні 2023 року. Переважно він перебував у Дубаї та Ніці, пояснюючи закордонні поїздки перебуванням родини.

Цікаво, що народний обранець орендує елітну нерухомість за кордоном. Зокрема, у Монако він винаймає квартиру площею 600 квадратних метрів, вартість оренди якої сягає 130 тисяч євро щомісяця. В ОАЕ Столар орендує пентхаус площею 500 квадратних метрів за 65-80 тисяч доларів на місяць.

Раніше Столар був пов'язаний з будівельним бізнесом у Києві. У лютому 2023 року СБУ проводила обшуки у Столара в рамках розслідування справ про легалізацію корупційних коштів. Водночас депутат продовжує благодійну діяльність через власний фонд, який нібито займається підтримкою армії та цивільного населення.

Також "Телеграф" нещодавно повідомляв, які нардепи зникли з Ради після початку вторгнення РФ. Деякі втекли за кордон, у тому числі до Росії та країн Європи.